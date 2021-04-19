Минкурортов Кубани попросил ФАС проверить обоснованность повышения цен на туруслуги

Министерство курортов Краснодарского края обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой о проверке законности повышения цен на туристические услуги, которые сложились на сегодняшний день в субъекте. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По словам временно исполняющей обязанности главы Министерства курортов Кубани Марии Золотухиной, стоимость большинства туристических услуг – в том числе, номеров в гостиницах и коттеджах, авиаперевозок, а также сопутствующих услуг, формируется по динамическому механизму и зависит исключительно от конъюнктуры рынка и сезона. Закономерно, цены растут с увеличением спроса на продукты и услуги туристической отрасли.

Врио министра напомнила, что контроль над ценообразованием на товары и услуги в регионах – прямая обязанность сотрудников Федеральной антимонопольной службы. Она сообщила, что специалисты министерства уже обратились в ФАС с просьбой о проверке обоснованности повышения цен.

Напомним, цены на номера в отелях и авиаперевозки в Краснодарский край начали расти после того, как вступил в действие запрет на авиасообщение с Турцией, в которой зафиксирована повторная вспышка коронавирусной инфекции Covid-19. Мера имеет временный характер, она продлится до 1 июня 2021 года. На этом фоне цены на гостиницы в Сочи выросли на 50%.

Источник фото: po-moryam.ru