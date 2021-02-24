Минздрав РФ зарегистрировал препарат Ryaltris® компании Glenmark

Транснациональная научно-исследовательская и фармацевтическая корпорация Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark) объявила о том, что ее швейцарская дочерняя компания Glenmark Specialty S.A. получила от Министерства здравоохранения Российской Федерации решение о государственной регистрации своей новинки — комбинированного назального спрея Ryaltris® с фиксированной дозировкой.

Это открывает путь к коммерческой реализации Ryaltris® в России, где этот препарат поступит в открытую продажу предположительно в I квартале 2021-22 финансового года.

Препарат Ryaltris® (665 мкг олопатадина гидрохлорида и 25 мкг мометазона фуроата) предназначен для симптоматического лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринита у взрослых и детей старше 12 лет. Ryaltris® устраняет симптомы аллергического ринита, включая заложенность носа, насморк, зуд в носу, чихание, а также зуд и покраснение глаз и слезотечение.

В России аллергическим ринитом страдает в среднем 10-20% населения, а в некоторых регионах коэффициент распространенности этого заболевания еще выше — от 18 до 38%. Аллергический ринит может влиять на качество жизни человека и приводить к функциональным нарушениям, а также повышать риск возникновения астмы1.

«Компания Glenmark создала широкие возможности в сфере респираторной медицины и является одним из ведущих игроков в этой области на целом ряде рынков по всему миру. Россия является для нас одним из ключевых рынков, и мы последовательно стремимся к расширению своего ассортимента продукции. Мы рады тому, что получили одобрение на реализацию назального спрея Ryaltris® на российском рынке. Этот принципиально новый продукт в нашем ассортименте является еще одним важным шагом на пути укрепления позиций Glenmark в качестве поставщика респираторных средств в России и странах СНГ. Компания Glenmark прочно зарекомендовала себя в России на протяжении более 30 лет, что позволит нам успешно вести коммерческую реализацию этого продукта в стране. Мы надеемся обеспечить доступность этого инновационного продукта для российских пациентов в самое скорое время», — заявил старший вице-президент компании Glenmark Pharmaceuticals по региону «Россия и СНГ» Ксаба Кантор (Csaba Kantor).