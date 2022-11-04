MIR M — сенсационная мобильная MMORPG от Wemade — открывает предварительную регистрацию

Компания Wemade начинает сегодня предварительную регистрацию для участия в сенсационной мобильной игре в жанре MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (MIR M).

MIR M представляет собой модернизированную версию оригинальной франшизы — The Legend of Mir 2 — и является продолжением MIR4 — самой популярной блокчейн-игры в мире. Она была запущена в Корее еще в июне и вошла в рейтинги самых лучших и самых продаваемых игр в Google Play и Apple App Store.

В ней сохранены сетка на 8 направлений и четвертной вид оригинальной игры и использована передовая технология для создания высококачественной графики.

Новая система развития персонажа под названием Mandala освобождает игроков от традиционного игрового процесса, ориентированного на битвы/развитие персонажа, и выводит MMORPG на новый уровень.

Глобальная версия MIR M появится в продаже под названием MIR M: Vanguard and Vagabond («MIR M: авангард и бродяги»). Игрок может стать бойцом авангарда, приспособленным к сражениям персонажем, который интересуется властью и политикой, или же бродягой, который специализируется на приключениях в подземельях, сборе артефактов, добыче полезных ископаемых и рыбной ловле.

Глобальная версия MIR M будет представлена в 170 странах, за исключением Кореи и Китая. В глобальной версии будет использоваться DOGMA, токен управления и DRONE, игровой токен, а также будет создана межигровая экономика с использованием HYDRA.