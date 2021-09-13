МИР.РУС: бесплатные домены для граждан России и Белоруссии

9 сентября состоялась конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая стала решающим этапом в становлении Союзного государства России и Белоруссии.

Президенты двух стран согласовали 28 союзных программ, объявили о создании единого экономического пространства и единого оборонного пространства. Будет сформирована единая промышленная политика, проведена интеграция платёжных систем и многое другое. Такого масштабного объединения России и Белоруссии в нашу эпоху ещё не было.

Так как объединение должно происходить и в цифровом пространстве, возникает вопрос об общей доменной зоне для Союзного государства. Такая зона уже есть — это домен верхнего уровня .РУС, предназначенный для мирового русскоязычного сообщества. Именно в нём в дальнейшем будут создаваться сайты для совместных российско-белорусских проектов.

По случаю успешных переговоров президентов России и Белоруссии компания «Русские имена» предоставит гражданам Белоруссии ряд новых возможностей. У нас уже действует благотворительный проект МИР.РУС, в рамках которого каждый гражданин России может зарегистрировать бесплатно домен третьего уровня в расширениях я.рус, мир.рус, мск.рус и спб.рус.

Теперь проект МИР.РУС будет распространён также и на граждан Белоруссии. Они смогут бесплатно зарегистрировать домен третьего уровня в этих расширениях. Кроме того, бесплатной станет регистрация доменов третьего уровня в поддоменах бел.рус и минск.рус. Более подробная информация появится на наших сайтах в ближайшие дни. Следите за обновлениями!

О Регистратуре .РУС (rusnames.ru). Компания «Русские Имена» создана с целью расширения русскоязычного адресного пространства сети интернет в интересах русскоязычного интернет-сообщества. Основными направлениями деятельности компании являются администрирование домена .РУС, создание и поддержка новых русскоязычных доменов верхнего уровня.