MIR4, игра компании Wemade, раскрывает новый PvP контент — «Разграбление Небесного замка»

28 июня 2022 года будет представлен новый PvP контент для игры MIR4 ― «Разграбление Небесного замка».

«Разграбление Небесного замка» будет проходить каждую пятницу с десяти до одиннадцати вечера начиная с 1 июля и обещает сделать континент MIR еще более захватывающим. В Небесном замке было вскрыто подземное хранилище темной стали, и правящий клан вместе со своими союзниками должен защитить его от грабителей, которые хотят завладеть ею. В роли грабителей могут выступить 20 ведущих кланов сервера, не связанных с защитниками.

Если грабители уничтожат железные ворота, блокирующие вход в хранилище темной стали, и победят охраняющего сталь верховного стража Чоль Му Джина, они завладеют множеством ящиков с темной сталью. Они также могут получить дополнительные вознаграждения, такие как осколки легендарной коробки сокровищ, таинственные камни и темные камни, содержащие материалы, необходимые для создания легендарных сокровищ духов.

Кроме того, были также добавлены эксклюзивные миссии для контента экспедиций. Игроки смогут проходить больше разнообразных миссий по всем серверам и получать многочисленные трофеи, которые помогут развиваться их персонажам по мере выполнения миссий.

С помощью этого обновления будет также представлен новый легендарный дух ветров, кронпринц тьмы Вуска. Этот легендарный дух ветров отличается чрезвычайной стойкостью и специализируется на физической защите. В честь появления кронпринца тьмы Вуска будет доступна специальная опция вызова духа до запланированнго на 26 июля обновления. В течение этого периода при вызове легендарного духа у игроков будет 100%-ный шанс получить нового духа — кронпринца тьмы Вуска.

От моей битвы до нашей войны! Более подробная информация об игре MIR4 представлена на официальном сайте.