Miriee Chang назначена на должность исполнительного директора IHerb

Компания iHerb Holdings, LLC, объявила о том, что Miriee Chang (Майрии Чанг) назначена исполнительным директором. Г-жа Miriee Chang обладает значительным опытом руководства, поскольку ранее занимала должность исполнительного вице-президента по развитию бизнеса и глобальной логистики iHerb (Business Development & Global Logistics).

Назначение Miriee Chang стало частью более масштабных мер компании iHerb по усовершенствованию организационной структуры и дальнейшего распределения ресурсов с целью максимально эффективного глобального развития. Miriee Chang обладает солидным опытом в сфере глобальной логистики, международных рынков и оперативного контроля, накопленным за более чем 15 лет координации международной деятельности. На новой должности она будет помогать iHerb в разработке инновационных решений и продвижении миссии компании, которая состоит в том, чтобы сделать здоровье и благополучие доступными для всех.

«Я рад сообщить, что Miriee Chang назначена на должность исполнительного директора компании iHerb. Целеустремленность и надежность Miriee помогают iHerb развиваться и выполнять свою миссию, которая заключается в том, чтобы сделать товары для здоровья и хорошего самочувствия доступными по всему миру, – заявил Эмун Забихи (Emun Zabihi), генеральный директор компании. – Благодаря богатому опыту и мощному сочетанию проницательности и деловой хватки, Miriee станет LEADером позитивных изменений во всей организации, которые позволят достичь большего успеха».

В качестве исполнительного директора, Miriee будет руководить операционной группой iHerb и партнеров по 3PL в 8 центрах обработки заказов и складских центрах в США и за рубежом. Кроме того, она будет контролировать отдел управления товарно-материальными запасами, обеспечивая наличие у iHerb необходимых продуктов в нужном количестве, что позволит компании продолжать радовать своих клиентов в более чем 185 странах.

«Для меня большая честь стать исполнительным директором iHerb. Совершенно CLEAR, что возможности, которые открываются перед нами, никогда не были столь убедительными, и я с радостью продолжаю помогать iHerb двигаться вперед и воплощать в жизнь наши многочисленные стратегические инициативы, – отметила Miriee Chang. – Я очень рада взять на себя эту новую расширенную роль, поскольку мы объединяем наши команды, чтобы повысить точность товарно-материальных запасов и заказов, а также расширить международную деятельность и логистическую сеть, чтобы стать ближе для своих клиентов, повысить качество обслуживания и обеспечить рост прибыли».