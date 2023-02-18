Мировые лидеры дадут 826 млн долл. США на программу «Образование без промедления»

Мир
18 февраля 2023

Мировые лидеры пообещали дать 826 миллионов долларов США на программу «Образование без промедления» (ECW), направленную на решение глобальной задачи по обеспечения образования для 222 миллионов девочек и мальчиков, пострадавших от кризисов.

Эти революционные заявления были сделаны на Конференции высокого уровня по финансированию ECW 16-17 февраля в Женеве (Швейцария).

В общей сложности 17 доноров объявили о своих взносах на ECW, включая пять обязательств от новых доноров: организации Global Business Coalition, Италии, Катара, Испании и банка Zürcher Kantonalbank. Чуть более чем через месяц в новом многостороннем Стратегическом плане фонда 2023-2026 эти важнейшие обязательства уже составляют более половины от 1,5 млрд долл. США, необходимых для охвата 20 миллионов детей и подростков .

Во всем мире 222 миллиона детей, затронутых конфликтами, изменением климата, принудительным перемещением и другими затяжными кризисами, срочно нуждаются в качественном образовании.

«Без образования не существует демократии. Мы должны иметь возможность рассчитывать на хорошо образованные будущие поколения», — заявил Федеральный советник Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис (Ignazio Cassis).

Швейцария проводит совместно с ECW и правительствами Колумбии, Германии, Нигера, Норвегии и Южного Судана Конференцию высокого уровня по финансированию.

Германия остается крупнейшим донором ECW. «Сегодняшние обязательства помогут миллионам наиболее уязвимых молодых людей. Германия уже объявила в прошлом году, что мы поддержим Стратегический план по оказанию помощи этим детям в размере 210 миллионов евро на следующие четыре года», — заявил федеральный министр Германии по экономическому сотрудничеству и развитию Свенья Шульце (Svenja Schulze).

Великобритания взяла на себя самое крупное на сегодняшний день новое обязательство, объявив о выделении 80 миллионов фунтов на новое финансирование ECW. «Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях, потому что мы отказываемся бросить на произвол судьбы 222 миллиона детей и подростков, пострадавших от ужасов войны, стихийных бедствий и вынужденного перемещения», — заявил глава Министерства иностранных дел и международного развития Эндрю Митчелл (Andrew Mitchell).

Канада объявила во время заседания на высоком уровне о новом финансировании в размере 87,5 миллиона канадских долларов. «Мы будем продолжать работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить доступность качественного образования для всех детей», — заявил министр по международному развитию Харджит С. Саджан.

«Даже когда мы достигнем целевого показателя в размере 1,5 млрд долларов, мы не остановимся на этом, — заявила исполнительный директор программы «Образование без промедления» Ясмин Шериф. — Благодаря сегодняшнему щедрому вкладу мы сможем охватить качественным образованием 10 миллионов детей, пострадавших от кризиса. Это наши инвестиции в человечество».

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