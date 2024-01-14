Мировые продажи электробусов Yutong Bus превысили 175 000 единиц в 2023 г.

Yutong Bus Co., Ltd., один из основных мировых поставщиков автобусов, рассказал о результатах 2023 года. Yutong заявил, что на настоящий момент компания продала в общей сложности 175 000 автобусов на новом источнике энергии. Только в одном 2023 году продажи составили 36 518 автобусов, что на 20,93 % больше по сравнению с предыдущим годом.

2023 год стал годом успешного глобального выпуска на рынок Yutong Electric Architecture (YEA), подчеркнув приверженность компании интеграции передовых технологий для создания большей ценности, поставляя более удобные, долговечные и экономичные продукты. Данные инициативы являются прямым отражением значительных инвестиций, которые компания Yutong делает в научно-исследовательские разработки, на которые расходуется 7 % от ежегодных доходов.

Существенным событием для Yutong в прошедшем году стало признание достижений компании на выставке Busworld Brussels 2023, на которой модель T15E получила приз Labels of Excellence в двух категориях «ЭКОЛОГИЯ» и «ДИЗАЙН». Данная награда свидетельствует не только о приверженности Yutong научно-исследовательским разработкам в области новых источников энергии на протяжении 26 лет, но также укрепляет позицию компании как одного из лидеров отрасли.

Yutong Bus showcasing four state-of-the-art electric bus models, the Micro-Mobility Electric Bus-E7S, the High-Capacity Trunk Line Bus-U18, the Ultra-Luxury Battery Electric Coach-T15E, and Double-Deck Battery Electric Sightseeing Bus-U11DD, at Busworld Brussels 2023. (PRNewsfoto/Yutong Bus)

С точки зрения глобальной экспансии Yutong достигла заметного успеха, осуществляя поставки своей продукции на различные рынки сбыта. К ним главным образом относятся:

поставка 800 автобусов в Узбекистан

отгрузка 214 электробусов в Чили

достигнутые договоренности о поставках 250 электробусов в Грецию

поставка 126 автобусов на новом источнике энергии в Данию

В Казахстане электробус Yutong E12, который находился в эксплуатации на протяжении 3-х лет и проехал свыше 200 000 километров, по-прежнему способен выдерживать экстремальное расстояние в 320 километров от полной зарядки до полной разрядки практически без потерь в пределах эффективной дальности.

Совокупный километраж электрических транспортных средств, которые продала компания, превысил 37,8 миллиардов километров, что эквивалентно посадке 120 000 гектар леса. Это свидетельствует о значительном вкладе компании Yutong в мировую борьбу с изменением климата.

Yutong продолжает свою работу с четким видением своих задач и целей – совершенствовать мир с помощью устойчивых решений на транспорте. Достижения компании в 2023 году являются не только эпохальными, но прокладывают дорогу более зеленому и более устойчивому будущему общественного транспорта.

Для получения дополнительной информации см. сайт: https://en.yutong.com/.