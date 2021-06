MIXIT «Лаборатория современной косметики» отмечает 7-летие!

5 июня 2021 года в прямом эфире Instagram @mixit_ru пройдет роскошная on-line вечеринка. Каждые 30 минут розыгрыши призов от MIXIT и партнеров. Каждые 20 минут интерактивные мастер классы на любой вкус и интерес: beauty тренды в косметике и макияже, модные укладки и окрашивание волос, правильное питание и простые советы по приготовлению супер вкусных блюд, включаем спортивный режим вместе, учимся снимать тик-ток, гадаем на картах таро, слушаем концерт в прямом эфире!

С 11-00 и до самого вечера в аккаунте @mixit_ru состоится идеальный выходной день MIXIT с калейдоскопом бесконечных розыгрышей, крутым настроением и, конечно же, презентацией эксклюзивных лимитированных продуктов, созданных специально по случаю 7-летия бренда: масло для губ с экстрактом розы Lip Care Oil Flavor of Love и роскошное масло-хайлайтер для тела The Glowing Luxurious Body Oil It’s My Crush.

Новинки получат самые быстрые поклонники бренда, приняв участие в специальных акциях. Подробности на сайте MIXIT. Подписываемся, ставим лайки, подключаемся!

Партнерами проекта стали бренд женской одежды YOU, TANUKIFAMILY, http://www.holodilnik.ru, салоны маникюра и педикюра «Пальчики», FVSPORT.COM, украшения «Мятное небо», студия Face Fit.

Программа мероприятия по ссылке