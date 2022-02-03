Мнением о российско-украинских отношениях поделился в своем блоге Ричард Брэнсон

Основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон (Richard Branson) поделился мнением о текущей ситуации в своем блоге.

«Мировое бизнес-сообщество с тревогой наблюдает за скоплением российских войск и техники на границе с Украиной. Этот конфликт тлеет на протяжении уже нескольких лет, отметившись рядом обострений, к примеру, незаконной аннексией Крыма Россией в 2014 году.

Но ни разу за последние годы не возникало угрозы полномасштабной войны на европейской земле — войны, которая, как и многие другие до нее, не служит справедливой или законной цели. (И эта ситуация вызывает раздражение у любого современного человека. О чем только думают власти страны, которая в 2022 году пригоняет танки к границе другого государства?)

Большую часть своей сознательной жизни я выступал против несправедливых — по моему мнению — военных конфликтов. В марте 1968 года вместе с десятками тысяч представителей молодежи я стоял на Трафальгарской площади в Лондоне, протестуя против войны во Вьетнаме, которая впоследствии унесла бесчисленное количество жизней, искалечила сотни тысяч детей и взрослых и закончилась унизительным поражением Соединенных Штатов и их союзников. Спустя три с лишним десятка лет я был в числе миллионов людей, которые вышли на улицы по всему миру, чтобы выразить свое негодование по поводу вторжения в Ирак — грабительской, безрассудной акции, которая дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке и сделала мир гораздо опаснее».

«Восемь лет назад, — пишет г-н Брэнсон, — когда намерения Путина в Украине стали очевидны для всего мира, мы попытались мобилизовать лидеров российского и украинского бизнес-сообществ в качестве посредников для мирного урегулирования конфликта между их странами. Я помню ряд невероятно плодотворных встреч и звонков с ведущими бизнесменами и экспертами в области политики и бизнеса, как мы стали лучше понимать динамику сил, подпитывающую этот конфликт. Также быстро выяснилось, что никто из тех, с кем мы общались в России и кто выступал против военного вмешательства России в частном порядке, не был готов озвучить свое мнение открыто. Мы выпустили заявление, под которым подписались западные и украинские бизнес-лидеры, однако нам не удалось получить ни одной «российской» подписи из-за страха местных предпринимателей перед репрессиями со стороны властей.

И тогда, и сейчас те, с кем я общался, были едины во мнении: любой военный конфликт между Россией и Украиной будет иметь самые разрушительные последствия. Прежде всего такой конфликт еще сильнее изолирует Россию и ее президента от остального мира и уничтожит российскую экономику. К тому же, он нанесет огромный ущерб и причинит страдания людям, которые пытаются вести мирную жизнь по обе стороны границы. Именно гражданское население будет вынуждено нести основное бремя агрессии. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники сыграли ужасную роль, сурово напоминает всем о том, что поставлено на карту».

Г-н Брэнсон продолжил: «В таком конфликте время не сыграет на руку президенту Путину. Похоже, Путина мало волнует мнение мировой общественности о его геополитических амбициях, но он не может не заботиться о будущем собственной страны. Однажды простые россияне поймут, что они заслуживают лучшего, особенно если дело дойдет до вооруженного конфликта на Украине, где местные жители будут защищать свои дома, села и города. Это напомнит о неудачах Советского Союза в Афганистане и жертвах той войны среди русских.

Настал момент, когда лидеры бизнес-сообщества должны объединить усилия и отстоять суверенитет Украины. Вероятно, за это придется заплатить, но необходимо дать понять всем, что односторонняя агрессия неприемлема и что мировое деловое сообщество поддержит санкции против любой страны, которая попытается нарушить суверенитет другого государства».