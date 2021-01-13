Многообразие выбора праздничных товаров и предновогодние распродажи

В преддверии Новогодних праздников во многих торговых павильонах выставлены наиболее востребованные новинки уходящего года, классические и эксклюзивные новогодние товары. В магазинах можно купить оригинальные свечи, гирлянды, сервировочные салфетки, елочные игрушки и все, что может пригодиться для украшения зала, а также брендовую косметику, элитную парфюмерию, тематические костюмы, модные украшения, креативные сувениры и многое другое. В бутиках покупателей ожидают вежливое обслуживание, ошеломительные предновогодние скидки и приятные бонусы за каждую покупку.

В перерывах между динамичным шоппингом можно полакомиться десертами, взбодриться чашечкой ароматного кофе или плотно перекусить в одном из кафе или ресторанов быстрого питания.

Гарантируем хорошее настроение и первоклассный уровень сервиса. Приятного времяпрепровождения и выгодных приобретений!

Крупный ТРЦ «Гагаринский» находится в Москве на улице Вавилова, 3, в шаговой доступности от станции метро «Ленинский проспект». Добраться до торгово-развлекательного центра можно также на машине по кольцевой дороге (Третье транспортное кольцо). Для автомобилистов предусмотрены бесплатные парковочные места на 3-уровневой охраняемой парковке.

На трех этажах расположены просторные магазины, уютные бутики, фирменные салоны и супермаркеты, где можно приобрести все необходимое: от продуктов питания и канцелярских товаров до современной бытовой техники, и эксклюзивных многофункциональных гаджетов.

В связи с пандемией мы строго следим за соблюдением санитарных норм. Продавцы, консультанты, работники службы охраны и обслуживающий персонал используют средства индивидуальной защиты, а во всех отделах можно бесплатно воспользоваться санитайзером.

Торгово-развлекательный центр «Гагаринский»

г. Москва, ул. Вавилова, дом 3

http://www.trcgagarinsky.ru

+7 (495) 234-47-36

site@trcgagarinsky.ru