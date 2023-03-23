Модуль «Календарь» в «Р7-Офис» позволяет создавать календари для разных проектов и отделов

Общество
23 марта 2023

Это удобно, когда нужны разные расписания встреч и задач для нескольких отделов.

Модуль «Календарь» в «Р7-Офис» позволяет создавать бесконечное число календарей для различных отделов или проектов. Для того, чтобы создать новый календарь, необходимо зайти в «Календарь», выбрать кнопку «Создать», а затем выпадающем списке нажать «Календарь».

Переключаться между разными календарями легко, — стоит только в колонке слева выбрать из списка нужный. Если в компании несколько отделов, то разные календари помогут не запутаться в списке дел и мероприятий. Это же касается и случаев, когда компания занимается одновременно несколькими проектами.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. В состав «Р7-Офиса» входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.

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