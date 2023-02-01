Модуль виртуального расширения ввода-вывод InnoEx компании Innodisk способствует эффективному внедрению приложений искусственного интеллекта

Мировые технологии искусственного интеллекта и Интернета вещей с искусственным интеллектом (AIoT) переживают бурный рост. По прогнозам агентств по маркетинговым исследованиям к 2030 году в мире будет представлено до 29 миллиардов периферийных устройств Интернета вещей (IoT). При таком большом количестве периферийных устройств необходимо учитывать не только дистанционное управление, но и способы более эффективного развертывания устройств для эффективного внедрения приложений.

Компания Innodisk лидирует со своим новым Модулем виртуального расширения ввода-вывода InnoEx, помогая глобальным отраслям эффективно развертывать различные интеллектуальные приложения на основе ИИ за счет интеграции программного и аппаратного обеспечения с использованием технологии виртуального расширения ввода-вывода. Такая интеграция помогает предприятиям эффективно контролировать свой бюджет компьютерного оборудования и решать проблему сложных цепей, которые нельзя разорвать и переподключить. Такую сеть можно расширить с помощью технологии виртуального ввода-вывода, используя только одну компьютерную систему и одну сетевую линию, и последовательно подключить к модулям InnoEx для гибкого увеличения числа и расстояния терминальных устройств.

Из-за миниатюризации в мире компьютеров пространство для слотов расширения ввода-вывода значительно сократилось. Если интеграторы хотят увеличить число устройств расширения ввода-вывода, им часто приходится модернизировать материнскую плату, что может занять много времени и быть неэкономичным. К счастью, различные встраиваемые карты расширения компании Innodisk могут решить эти проблемы. Однако некоторые материнские платы не могут использовать карты расширения. Для решения этой проблемы компания Innodisk представила новую систему виртуального расширения ввода- вывода. InnoEx обеспечивает возможность одному маршруту подключиться к одной компьютерной системе и действует как многофункциональный передаточный порт, эффективно увеличивая количество и расстояние внешних устройств посредством виртуальных сигналов. Модуль отличается высокой совместимостью систем, не занимает гнезда ввода-вывода исходной компьютерной системы и не требует изменений в конструкции механизма. Кроме того, он может быть интегрирован в существующую сетевую архитектуру для обеспечения безграничного расширения ввода-вывода за счет сетевого взаимодействия.

Модуль виртуального расширения ввода-вывода InnoEx поддерживает такие интерфейсы, как HDMI и USB. Кроме того, во втором квартале 2023 года компания Innodisk выпустит Serial и CANbus. Модуль подходит для применения в таких системах, как интеллектуальная розничная торговля, интеллектуальное распознавание изображений, цифровое отображение и интеллектуальное управление автоматизированными транспортными средствами (AGV). Кроме того, модуль может обеспечить быструю реализацию различных промышленных приложений и передовых интеллектуальных приложений с искусственным интеллектом.