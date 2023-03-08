Модули от Astronergy будут использоваться для крупнейшей в Европе электростанции

Для строительства крупнейшей в Европе солнечной электростанции TOPCon в Дёллене (Бранденбург) в Германию были доставлены фотоэлектрические модули ASTRO N5 TOPCon общей мощностью 154,4 МВт.

Являясь первопроходцем в массовом производстве фотоэлектрических модулей TOPCon n-типа, серия ASTRO N привлекла большое внимание во всем мире после того, как в Австралии был подписан первый проект мощностью 355 МВт. Солнечная электростанция в Дёллене является еще одним шагом вперед для внедрения на мировом рынке технологии TOPCon n-типа, работающей на базе серии ASTRO N5 от компании Astronergy.

Солнечная электростанция в Дёллене, финансируемая CEE Group и разработанная компанией Antlike Solar, будет продавать энергию на основе договора купли-продажи электроэнергии (PPA) и возьмет на себя часть ответственности за стабилизацию климата, снижение тарифов на электроэнергию, а также энергетическую независимость. В настоящее время фотоэлектрический проект в Дёллене является одним из крупнейших фотоэлектрических парков Германии открытого типа.

Key visual of ASTRO N series n-type TOPCon PV modules.

После подключения к сети в конце 2023 года солнечная электростанция будет поставлять более 150 000 МВт·ч «зеленой» электроэнергии в год.

Генеральный директор CEE Group Детлеф Шрайбер (Detlef Schreiber) заявил следующее: «Новый солнечный парк в Дёллене впечатляет номинальной мощностью 154,4 МВт, и в то же время демонстрирует потенциал возобновляемых источников энергии в качестве одного из центральных компонентов перехода к альтернативным источникам».

Тимо Франц (Timo Franz), руководитель отдела проектов Astronergy в Европе, добавил, что CEE твердо намерена обеспечивать поставки «зеленой» энергии по всей Европе. «Мы были рады предоставить наши новые высокоэффективные фотоэлектрические модули TOPCon n-типа для выполнения их проекта, а также благодарим их за сотрудничество и доверие к нашему качеству».