Молодежь открывает новые профессиональные горизонты на «Переговорке» в Тамбове

19 августа в Тамбове на площадке «Точка кипения ТГТУ» прошла вторая в этом году встреча участников и экспертов проекта «Переговорка» от трека Росмолодёжь.Карьера. Это значимое событие собрало под одной крышей представителей государственной власти, ведущих образовательных учреждений, крупнейших компаний и активной молодежи региона, предоставляя уникальную возможность для карьерного роста и профессионального развития.

Программа мероприятия включала в себя интересные выступления и интерактивные сессии, которые познакомили молодежь Тамбова с современными тенденциями и трендами на рынке труда. Участники открыли новые профессиональные горизонты и получили полезные советы по развитию карьеры от экспертов мероприятия.

В рамках «Переговорки» состоялась ярмарка профессий, где участники смогли ознакомиться с текущими вакансиями от крупных работодателей региона. Посетители ярмарки имели уникальную возможность принять участие в обсуждениях за круглыми столами, посвященными ключевым вопросам трудоустройства и карьерного роста.

Среди приглашенных гостей были представители Тамбовского государственного технического университета, Дома молодежи, Тамбовэнерго, Союза машиностроителей, а также компаний «ТЗ «ОКТЯБРЬ», «ТЗ «РЕВТРУД» и «ЗАВКОМ». Они представили участникам актуальную информацию о вакансиях, рассказали о новых профессиях и трендах на региональном рынке труда, а также поделились своими ожиданиями от кандидатов и особенностями работы в своих областях.

Надежда Ильичева, пресс-секретарь молодежного правительства Тамбовской области, председатель Совета молодежи, ведущий специалист отдела по связям с общественностью филиала ПАО «Россети-Центр» – «Тамбовэнерго» отметила, что «выбор профессии – это не просто решение, которое повлияет на ближайшие несколько лет. Это шаг, который закладывает основу для дальнейшей жизни. Именно поэтому так важно помочь молодежи разобраться в многообразии профессий, понять свои сильные стороны и найти дело по душе».

Эдуард Злобин, программный директор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», начальник управления «Проектный офис ТГТУ», провел мастер-класс на тему принципиального различия между руководителями и исполнителями, обратив внимание участников на важность вопроса ответственности в контексте профессиональной деятельности.

Одной из центральных тем обсуждения стали проблемы кадрового дефицита и нехватки квалифицированных специалистов узкого профиля в Тамбовской области, а также возможные пути их решения. Особое внимание было уделено эффективному взаимодействию молодежи с общественными организациями и ведущими предприятиями региона, что, как надеются организаторы, поможет сократить отток молодежи из области и создать более благоприятные условия для её профессионального развития.

Участники мероприятия отметили, что оно стало для них источником вдохновения и полезной информации. Многие смогли сделать шаг к своей мечте и определить для себя цели, которые приведут их к профессиональному успеху в будущем.

Мероприятие проводилось совместно с Молодежным правительством Тамбовской области (https://vk.com/molpravitelstvo68), крупнейшей ресурсоснабжающей организацией в Тамбовской области Тамбовэнерго (https://www.mrsk-1.ru/about/branches/tambovenergo/about/) и проектом «Точки притяжения» от Росмолодежь (https://точки-притяжения.рф).

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