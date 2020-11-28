Молодежь России и Италии обсудили пути расширения сотрудничества на онлайн-форуме

26 ноября в онлайн-формате состоялась Российско-Итальянская молодежная встреча, объединившая на своей площадке более 70 участников. Целью встречи стал обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов и проблем взаимодействия российской и итальянской молодежи.

«Мы приветствуем активизацию и расширение сотрудничества между молодежными российско-итальянскими объединениями. Со своей стороны, готовы содействовать реализации совместных молодежных инициатив. Убеждены, что молодое поколение России и Италии призвано обеспечить прочность наших отношений в будущем, сохранить преемственность дружеских связей», — заявила Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина.

Присутствующие на встрече Послы Российской Федерации и Итальянской Республики активно участвовали в обсуждении текущего международного сотрудничества, содействия продвижению социальных, культурных и образовательных проектов в сфере молодежного партнерства.

«Развитие молодежной политики в перспективе поможет нашему двустороннему сотрудничеству. Очень важно продолжать деятельность в области образования, культуры и молодежной политики для сохранения открытости каналов коммуникации наших стран», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано.

В ходе сессии участники обратились к представителям власти и задали наиболее актуальные вопросы. Проблематика вопросов была связана с санкциями и их влиянием на российско-итальянские отношения, упрощением визового режима для участников международных обменов, взаимодействия в экологических программах.

Во второй части встречи у представителей молодежи была возможность поделиться опытом реализации проектов в сфере российско-итальянского молодежного сотрудничества и предложить проекты и идеи для включения в Дорожную карту молодежного сотрудничества между Россией и Италией на 2021 год.

В ходе выступлений участников прозвучали предложения по возобновлению ежегодного двустороннего молодежного форума, создание при содействии профильных ведомств двух стран Координационного бюро российско-итальянских молодежных обменов, организация Российско-Итальянской школы молодых международников, реализация совместных проектов по сохранению исторической памяти, а также развитие молодежных связей и программ в сфере культуры и высшего образования.

Организаторами мероприятия стали Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Департамент молодежной политики и всеобщей гражданской службы Совета министров Итальянской Республики, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, Национальный совет молодёжи Италии, МИРЭА – Российский технологический университет.