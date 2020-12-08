Молодежь России и Монголии определила пути дальнейшего развития и укрепления отношений в рамках деловой встречи

В преддверии великого события – 100-летия со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией – состоялась молодежная встреча, объединившая на онлайн-площадке более 70 участников: экспертов, представителей молодежных и студенческих объединений, университетов, а также молодых специалистов из обеих стран. Организаторами мероприятия выступили: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный Совет молодежных и детских объединений России, МИРЭА – Российский технологический университет.

Данная встреча позволила обсудить важные аспекты взаимоотношений государств, а именно: перспективы российско-монгольских отношений и новые возможности взаимодействия молодежи и общественной дипломатии, укрепление отношений между двумя государствами. Участники встречи обменялись лучшими практиками молодежной работы и политики, поделились своими идеями по развитию российско-монгольского молодежного диалога и определили дальнейшие этапы взаимодействия государств на 2021 год.

Программа мероприятия состояла из двух частей: пленарной сессии с участием официальных лиц из России и Монголии и интерактивного круглого стола для представителей молодежных и студенческих объединений, студентов и молодых специалистов из России и Монголии.

В рамках первой части программы с приветственным словом выступил руководитель Национального Совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков: «Российско-монгольские отношения традиционно носят дружественный многоплановый характер и опираются на многолетнюю общую историю. Важные точки соприкосновения для нас – тема Второй мировой войны, 75 лет со дня окончания которой мы отмечаем совместно в этом году. В частности, совместная победа на реке Халхин-Гол. Очень приятно, что наши коллеги из Монголии уделяют особое внимание сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и активно принимают участие в торжественных мероприятиях. Сегодня на фоне политизации и беспардонного переписывания событий Второй мировой войны как никогда прежде необходимо усердно работать в направлении сохранения исторической памяти».

Также в пленарной сессии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Монголии Аюушийн Ариунзаяа, заместитель директора Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Толмачев, советник Посольства Российской Федерации в Монголии, руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Амгалан Базархандаев, первый секретарь Посольства Монголии в Российской Федерации Жигжидсурэн Баярхуу, президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир Четий, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Роман Гришенин.

Вторая и основная часть встречи прошла в формате дискуссии, где представители молодежных и студенческих объединений, студенты и молодые специалисты братских регионов представили свои креативные и интересные идеи реализации более тесного взаимодействия и сотрудничества государств. Участники безоговорочно сошлись во мнении, что необходимо увеличить количество совместных мероприятий не только в онлайн, но и в рамках живого общения. В качестве таких проектов могут выступать программы обмена студентов или организация групповых туров с целью приобщения к той или иной культуре государств.

В числе конкретных примеров сотрудничества молодежи России и Монголии были предложены идеи освоения Забайкальского края в районе города Чита, где на сегодняшний день уже идет реализация проектов по благоустройству парков и заповедных зон, возводятся инклюзивные экомаршруты, создаются экологические, благоприятные для здоровья и доступные для любых слоев населения зеленые территории. Российские представители уверены, что данная локация наиболее удобна для проведения совместных мероприятий и встреч обоих государств.

Стоит отметить, что все участники принимали активное участие в дискуссии и проявили большой интерес к предложенным идеям сотрудничества. И несмотря на сложившуюся обстановку, вызванной распространением вируса Covid-19, представители обоих государств нацелены на дальнейшее тесное сотрудничество и обмен опытом в разных сферах.