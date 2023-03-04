Молодежь знакомится с производственными площадками «Биннофарм Групп»

Студенты Казанского национального исследовательского технологического университета и Омского государственного университета посетили ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») в рамках программы «Амбассадоры», которая стартовала в ноябре прошлого года. Статус амбассадора предоставляет возможность рассказывать о деятельности компании, ее преимуществах, а также информировать студентов о прохождении производственной практики и предстоящих стажировках.

Амбассадоры получили возможность погрузиться в детали фармацевтического производства, узнать больше подробностей о работе предприятия. Гости производственной площадки встретились с молодыми специалистами, которые трудоустроились на ПАО «Синтез» в прошлом году и показали себя в качестве ответственных сотрудников на различных участках. Новые сотрудники предприятия удовлетворены своим выбором в пользу производственной площадки «Биннофарм Групп».

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Мы активно развиваем и поддерживаем стажировки студентов на наших производственных площадках, понимая, что за молодежью будущее. Мы создаем все условия для обучения и профессионального роста, благодаря которым молодые специалисты смогут обеспечить себе успешный старт карьеры. Наша компания ориентирована на ежегодное пополнение молодыми кадрами всех предприятий группы».

В рамках визита амбассадоры познакомились с историей ПАО «Синтез», посетили центр фармацевтической разработки, увидели процесс производства лекарственных форм, побывали в отделе контроля качества, где узнали о важности микробиологического контроля в процессе производства лекарственных средств. В завершении встречи студенты приняли участие в круглом столе, где рассказали о том, кем они видят себя в будущем.

Мария Трутнева, амбассадор в КНИТУ: «Я благодарна сотрудникам «Синтеза» за этот интересный рассказ и экскурсию по производственной площадке. Теперь я на практике увидела, каким должно быть современное фармацевтическое производство. Уверена, что многие мои однокурсники выберут ПАО «Синтез» для старта и дальнейшего развития своей карьеры».

Родион Бочуля, амбассадор в ОмГу: «Благодаря программе «Амбассадоры» я получил реальное представление о работе ПАО «Синтез». Это было чрезвычайно интересно, учитывая тот факт, что предприятие является крупнейшим производителем антибиотиков в России. Я очень благодарен за возможность увидеть процесс создания лекарственных препаратов своими глазами».

Курганские школьники, наряду со студентами ведущих российских ВУЗов, стали постоянными гостями производственной площадки. В рамках регионального проекта «Профориентация» ученики 5 и 8 классов смогли увидеть, как производят таблетки, сиропы, мази и гели. В музее ПАО «Синтез» ребятам рассказали о фармацевтических разработках, которыми гордится завод, а также представили витрину с препаратами, произведенными на предприятии за все время его существования.

* * *

«Биннофарм Групп» — одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM).

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь).

ПАО «Синтез» входит в десятку крупнейших отечественных производителей медикаментов, предприятие выпускает медицинские препараты с 1958 года во всех известных формах выпуска и является в Кургане одним из градообразующих.

ПАО «Синтез» — крупнейший производитель антибиотиков в России. Предприятие выпускает полусинтетические антибиотики по полному циклу – от активных фармацевтических ингредиентов (13 наименований) до готовых лекарственных форм (182 наименования). Также на «Синтезе» производится 118 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии работает около 2000 сотрудников, производственные площади превышают 600 тыс. кв. м