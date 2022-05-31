Молодежный велопробег прошел в городе Шэньчжэнь

Об этом сообщила компания»Цзяньдань шицзи»: 30 мая в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун /Южный Китай/ успешно прошла акция «Зеленый велопробег в наукограде».

В мероприятии приняли участие около 30 представителей поколения Z, в том числе интернет-знаменитости из Китая, России и Венесуэлы, участники Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, а также представители молодежи из разных кругов Шэньчжэня.

Маршрут велопробега начался в парке «Ляньхуашань» и финишировал у чертова колеса в культурно-туристическом комплексе «Веселая гавань», включив в себя приморские небоскребы-близнецы компании Tencent, площадь Времени в промышленном районе Шэкоу, а также парк Шэньчжэньвань. Многие из этих объектов являются свидетельством о реформах и открытости, а также научно-технических инновациях Китая.

Сообщается, что мероприятие «Зеленый велопробег в наукограде» выступает предварительной частью Молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, который будет официально проходить с 31 мая по 2 июня в Шэньчжэне. Форум под лозунгом «Инновации молодых — технологии будущего» направлен на содействие молодежному обмену в таких сферах, как инновационное сотрудничество и образование, сельскохозяйственное развитие, сокращение бедности в сельской местности, международное здравоохранительное сотрудничество, строительство информационной инфраструктуры и устойчивое развитие.