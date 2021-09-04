Молотков объяснил успехи московских школьников на международной арене

Руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков объяснил успехи московских школьников на всероссийском и международном уровне массовой работой по поддержке и развитию талантов. Он напомнил, что сейчас москвичи составляют основы национальных команд.

«За последние три года более половины всех наград российской сборной и золотых медалей — на счету москвичей. Такой успех стал результатом работы по поддержке и развитию талантов учеников, которая ведется в городе. В первую очередь, это массовая работа: современные онлайн-курсы, которые столичный Центр педагогического мастерства создает по всем предметам, кружки в шаговой доступности, проект «Математическая вертикаль» и материалы МЭШ», – рассказал Молотков в интервью ТАСС.

По его словам, путь медалистов к победе на международных соревнованиях начинается со школьного этапа Всероссийской олимпиады, Московской олимпиады школьников и Турнира имен М.В. Ломоносова. Затем ребята попадают в выстроенную систему подготовки, где с ними занимаются преподаватели ведущих школ и вузов города. Они занимаются в Центре педагогического мастерства и в течение года участвуют в интенсивных сборах. Это позволяет им успешно конкурировать за место в сборной России, а затем участвовать в сборах по подготовке к международным олимпиадам.