Мосбиржа включила «зеленые» облигации Москвы в Сектор устойчивого развития

Общество
24 мая 2021

Два года назад на Мосбирже был создан Сектор устойчивого развития, с помощью которого решаются задачи по финансированию проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив. В минувшую пятницу стало известно о включении в него 74-го выпуска «зеленых» облигаций российской столицы. Как рассказал заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это первые государственные бумаги, включенные в Сектор устойчивого развития Мосбиржи. Ранее в него включали исключительно облигации корпоративных эмитентов.

Сообщается, что размещение 74-го выпуска столичных «зеленых» облигаций объемом 70 миллиардов рублей состоится в ближайший четверг, 27 мая. Срок обращения будет составлять семь лет. Московские власти планируют использовать привлеченные за счет размещения ценных бумаг средства на цели снижения загрязнения воздуха от автомобильного транспорта.

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