Moscow Export Day – форум для экспортно-ориентированного бизнеса откроется 26 мая

На первый форум для экспортеров Moscow Export Day 26 мая соберутся представители экспортно-ориентированного бизнеса столицы. Одно из значимых мероприятий столичной недели предпринимательства пройдет на территории современного парка «Остров Мечты».

Эксперты по внешнеэкономической деятельности и действующие российские экспортеры поделятся на форуме знаниями и опытом с участниками, организуют обсуждение основных трендов развития бренда за рубежом и актуальных направлений экспорта для московских компаний.

Включающая несколько тематических блоков деловая программа Moscow Export Day будет интересна и полезна действующим предпринимателям, уже экспортирующим свою продукцию в другие страны, а также начинающим экспортерам, которые хотят освоить это направление. Предпринимателям будет предоставлен большой объем информации о правилах сертификации продукции, нюансах логистики, мерах государственной поддержки экспортеров, адаптации бизнеса за рубежом, развитии на новых рынках, экспорте через маркетплейсы, об экспорте в Африку, Латинскую Америку, Азию, другие регионы и многом другом.

На Moscow Export Day пройдут не только деловые сессии, но и бизнес-миссии отечественных предпринимателей с партнерами из Нигерии, Вьетнама, Мексики и Аргентины. Столичные экспортеры расскажут о своей продукции и услугах зарубежным покупателям, обсудят условия сотрудничества с партнерами.

Подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Московский экспортный центр выступает организатором мероприятия.