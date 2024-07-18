Московские издательства представят детские книги в пяти дружественных странах

Зарубежным читателям предложат познакомиться с интерактивными пособиями для малышей, циклом «Сказки в стиле великих художников», семейной историей и другими книгами для детей.

Детские книги московских издательств переведут на иностранные языки и выпустят в пяти дружественных странах общим тиражом 155 тысяч экземпляров. Такого результата удалось достичь благодаря участию столичных компаний в международных отраслевых выставках и организованных городом бизнес-миссиях.

«С начала года предприниматели заключили 20 контрактов с партнерами из Китая, Египта, Сербии, Таиланда и Индонезии. Зарубежная аудитория получит возможность познакомиться с красочными изданиями русских народных сказок, литературой для малышей и подростков, повестями современных отечественных авторов», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Например, в магазины Джакарты до конца года поступят интерактивные пособия из серии «Книжки с окошками», ориентированные на самых юных читателей. Совокупный тираж составит 19 тысяч экземпляров. В серии представлены разнообразные темы — от домашних животных до космоса.

В Китае в следующем году опубликуют цикл «Сказки в стиле великих художников». Знакомые российской аудитории истории о Снегурочке, Сивке-Бурке и Красной Шапочке сопроводят иллюстрациями, вдохновленными работами Казимира Малевича, Василия Сурикова и других мастеров. Планируется отпечатать 80 тысяч экземпляров.

На тайский переведут повесть Юлии Симбирской «Заяц на взлетной полосе». Семейная история «Далеко за лесом» Екатерины Каграмановой выйдет в Египте. В этой же стране, а еще в Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах выпустят произведение Антона Сои «Правильный робот Вася».

Москва активно поддерживает представителей креативных индустрий, предоставляя им различные инструменты для поиска партнеров и продвижения своей продукции в России и за рубежом. Так, в ноябре прошлого года 10 столичных издательств при поддержке города приняли участие в Шанхайской международной детской книжной ярмарке. Они провели более 400 бизнес-встреч и нашли новые каналы сбыта.