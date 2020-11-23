Московские КОТы-2015: как они изменились за 5 лет?

В разгар предыдущего кризиса 2015 года на рынок новостроек Москвы, как и сегодня, выходили масштабные проекты (КОТы). Интересно, что продажи квартир в них продолжаются до сих пор. Как изменились эти жилые комплексы, какая в них появилась инфраструктура и как в них выросли цены – в обзоре, подготовленном специалистами «БЕСТ-Новострой».

Результаты пятилетки

В ТОП-5 самых крупных проектов, стартовавших в 2015 году, вошли: ЖК «Домашний» (свыше 793 тыс. кв. м), Green Park (650 тыс. кв. м), «Мещерский лес» (571 тыс. кв. м), «Кварталы 21/19» (466,7 тыс. кв. м) и «Город на реке Тушино-2018» (253,2 тыс. кв. м). Например, «Город на реке Тушино-2018» построили на бывшем летном поле Тушинского аэродрома, а Green Park – на месте гаражного комплекса и строительного рынка.

На тот момент наиболее доступные цены предлагались в ЖК «Мещерский лес» (от 3,75 млн руб.) и ЖК «Домашний») (от 4,3 млн руб.). Сейчас разброс цен в этих ЖК от 6,5 до 17 млн руб., но лишь по причине того, что где-то на экспозиции просто не осталось самых компактных квартир – студий, однушек и двушек. Если проанализировать изменения средней цены 1 кв. метра, то можно заметить, что жилье во всех КОТах подорожало минимум на 35%. Лидер по росту средней цены за 5 лет реализации – «Мещерский лес» (110%).

«При этом, несмотря на изначально более высокие стартовые цены, наиболее активно продаются квартиры и нежилые помещения в «Городе на реке Тушино-2018», – отмечает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой». – Сейчас здесь реализовано почти 7,5 тысяч лотов всех типов, включая квартиры, машино-места, коммерческие помещения и кладовые. Квартиры в комплексе распроданы на 95%. Это наилучший результат среди всех проектов комплексного освоения, открывших продажи в 2015 году».

Что кроме жилья?

КОТы неспроста называются проектами комплексного освоения, так как помимо жилья в них строятся различные объекты инфраструктуры – социальной, торговой и развлекательной. Посмотрим, чем «обросли» упомянутые выше проекты за время стройки.

ЖК «Домашний» (ЮВАО) . Продажи квартир здесь были открыты 1 декабря 2015 года. Сейчас здесь уже построено 6 жилых корпусов, в которых для удобства жильцов расположены 4 продуктовых магазина, 2 салона красоты, 2 магазинчика стройтоваров. По соседству – «Сити» колледж, молочная кухня, стоматология и сразу 10 филиалов муниципальной школы им. Голованова, включая кадетский корпус. Также за время стройки рядом с домами появился еще один вид городского транспорта – МЦД, и для удобства жителей построили платформу «Курьяново».

. Продажи квартир здесь были открыты 1 декабря 2015 года. Сейчас здесь уже построено 6 жилых корпусов, в которых для удобства жильцов расположены 4 продуктовых магазина, 2 салона красоты, 2 магазинчика стройтоваров. По соседству – «Сити» колледж, молочная кухня, стоматология и сразу 10 филиалов муниципальной школы им. Голованова, включая кадетский корпус. Также за время стройки рядом с домами появился еще один вид городского транспорта – МЦД, и для удобства жителей построили платформу «Курьяново». Green Park (СВАО) . Вышел на рынок в октябре 2015 года. Сейчас построены и заселены 4 масштабных корпуса. Здесь открыто несколько супермаркетов, аптеки, салоны красоты, кулинарная школа, частные детские сады, детский сад и начальная школа WIDE с обучением на английском языке и многое другое.

. Вышел на рынок в октябре 2015 года. Сейчас построены и заселены 4 масштабных корпуса. Здесь открыто несколько супермаркетов, аптеки, салоны красоты, кулинарная школа, частные детские сады, детский сад и начальная школа WIDE с обучением на английском языке и многое другое. Мещерский лес (ЗАО) . Стартовал в августе 2015 года. За это время участок между Боровским шоссе, ул. Матросова и МКАД превратился в полноценный микрорайон. Здесь возведены 11 жилых корпусов со всевозможной инфраструктурой на первых этажах, включая кафе, рестораны, медицинские центры, водоматы и постаматы. Также построен детский сад и достраивается здание школы.

. Стартовал в августе 2015 года. За это время участок между Боровским шоссе, ул. Матросова и МКАД превратился в полноценный микрорайон. Здесь возведены 11 жилых корпусов со всевозможной инфраструктурой на первых этажах, включая кафе, рестораны, медицинские центры, водоматы и постаматы. Также построен детский сад и достраивается здание школы. Кварталы 21/19 (ЮВАО) . Продажи были открыты в октябре 2015 года. Сейчас здесь построено 7 жилых корпусов, заполненных различными торговыми точками на первых этажах: это салон красоты, супермаркет, зоомагазин, отделение, банка, аптека. Также здесь есть образовательный лингвистический центр. Вдоль жилых домов пролегает бульвар-променад. За время строительства и заселения домов неподалеку открылись станции метро «Стахановская» и «Нижегородская».

. Продажи были открыты в октябре 2015 года. Сейчас здесь построено 7 жилых корпусов, заполненных различными торговыми точками на первых этажах: это салон красоты, супермаркет, зоомагазин, отделение, банка, аптека. Также здесь есть образовательный лингвистический центр. Вдоль жилых домов пролегает бульвар-променад. За время строительства и заселения домов неподалеку открылись станции метро «Стахановская» и «Нижегородская». Город на реке Тушино-2018 (СЗАО). Из крупных КОТов 2015 года стартовал раньше всех – в феврале. Незадолго до открытия продаж квартир рядом появилась новая станция метро «Спартак». Одновременно с метро был сдан в эксплуатацию и крупный спортивный комплекс «Открытие Арена» – то есть район начал притягивать людей задолго до ввода и заселения первых жилых корпусов «Города на реке Тушино-2018». Проектом предусмотрено строительство муниципальных детских учреждений: 3 среднеобразовательные школы, 7 детских садов. Первый детский сад на 220 мест с бассейном открылся 1 сентября 2020 года. К Чемпионату мира по футболу здесь была построена футбольная база, организована дорожная и техническая инфраструктура. В жилых корпусах «Города на реке Тушино-2018» уже работают несколько супермаркетов, пекарня, студия йоги и творчества, аптека, кафе авторской кухни.

«Во многих проектах КОТ можно выбрать квартиры как в уже готовых корпусах, так и на этапе строительства. Кроме того, в ближайшее время на продажу могут выйти квартиры в следующих очередях. Такая покупка – один из наиболее подходящих и выгодных вариантов: можно сэкономить средства на старте продаж и в то же время после заселения не придется ждать, пока квартал будет обживаться. Кстати, со временем купить квартиру в комплексном проекте внутри МКАД станет сложнее: с начала года на продажу вышло лишь несколько крупных ЖК объемом от 200 до 570 тыс. кв. м. Дефицит площадок в старой Москве продолжит нарастать, и КОТы постепенно будут уходить в Новую Москву и Подмосковье», – резюмировала Ирина Доброхотова.