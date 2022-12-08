Московские школьники напишут 8 декабря общегородскую контрольную работу

Учащихся московских школ 8 декабря ожидает общегородская контрольная работа. Выполнять её ребята будут в формате единого государственного экзамена.

Программой мероприятия предусмотрены работы по биологии, истории и литературы. На выполнение работ отведено строго фиксированное время. Экзаменационные работы по биологии и литературе продлятся 3 часа 55 минут, а на работу по истории школьникам выделят 3 часа. Задания для экзаменационных задач для пробного ЕГЭ почерпнуты из открытого банка заданий.

Решение о проведении экзаменов в таком формате принималось в рамках нового подхода к подготовке выпускников столичных школ. К их сдаче допускаются все старшеклассники, зарегистрировавшиеся на ЕГЭ по данным предметам.

В прошлые годы уже проводились подобные экспериментальные ЕГЭ по русскому языку, математике и ряду предметов, сдача которых требует устной выступления или использование компьютера.

Результаты контрольных работ будут опубликованы в личном кабинете на портале мэра Москвы до 21 декабря.