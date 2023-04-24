Московские школьники посещают мастер-классы по правильному питанию

Столичные школьники получили возможность посещения мастер-классов по правильному питанию. Для проведения познавательных уроков о здоровой еде приглашены работники комбинатов, которые занимаются обслуживанием учебных заведений, сообщает Правда.ру.

Подобные уроки должны не просто познакомить детей с основами кулинарии, но и продемонстрировать самостоятельное приготовление пищи. Сотрудники комбинатов рассчитывают, что после посещения мастер-классов учащиеся школ частично откажутся от различной вредной еды.

Состав блюд тщательно отслеживается технологами в школьных столовых. Все блюда сбалансированы по КБЖУ и соответствуют нормам детского питания.

Пищевые предприятия вместе с родителями в прошлом году организовали проведение опроса, по итогам которого стало известно, что школьники хотят пополнить рацион столовых наггетсами и пельменями. Решение о включении данных блюд в меню было принято по итогам голосования.