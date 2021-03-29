Московские школьники смогут в особом режиме посетить Музей космонавтики

Москва
29 марта 2021

Музей космонавтики и московский Департамент образования и науки свыше двух последних лет готовились к запуску партнерского проекта. Уже с апреля школьники мегаполиса организованными группами смогут посетить экспозицию музея и выставку «Первый». Подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Восток» и скафандр «СК-1» Юрия Гагарина станут ее главными экспонатами. Запуск проекта специально приурочили к трем знаковым событиям — 60-летию полета Юрия Гагарина в космическое пространство, Году науки и технологии и 40-летию музея.

По словам замначальника Управления координации и подготовки научных кадров московского Департамента образования и науки Татьяны Ивановой, специально для проекта Музей космонавтики переходит на особый режим работы для столичных школьников. С 9:00 до 11:00 в него не будут запускать никого, кроме учащихся. Отмечается, что действие такого режима работы запланировано с 13 апреля и до конца нынешнего учебного года.

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