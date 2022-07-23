Московские школьники взяли два «золота» на Международной физической олимпиаде

Обладателями золотых медалей Международной физической олимпиады стали москвичи – Илья Гладышев и Даниил Рынкевич, выпускники столичного лицея «Вторая школа» и школы Центра педагогического мастерства соответственно. Общий же результат российской команды – пять золотых медалей. Руководил командой проректор по учебной работе Московского физико-технического института Артем Воронов.

Всего в проводившейся дистанционно Олимпиаде участвовали школьники, представлявшие 75 стран, соревновавшиеся по двум этапам – теоретическом и экспериментальном, причем, в связи с дистанционным форматом, последний проводился не в лабораториях, а был смоделирован на компьютерах.

Первая Международная физическая олимпиада состоялась в далёком 1967 году. Её цель – популяризация физики в молодежной среде и интенсификация контактов молодых физиков. В состав сборных входит до пяти человек, победителей национальных соревнований. В России это Всероссийская олимпиада по физике, Азиатская физическая олимпиада и квалификационные сборы.