Московские школьники завоевали два «золота» на естественнонаучной олимпиаде

На проходившей в начале декабря в Колумбии 19-й Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO-2022) две высших награды удалось завоевать московским школьникам.

А общее число высших наград в копилке российской сборной достигло пяти золотых медалей. Победы на очередной престижной Олимпиаде, проходившей в очном формате, одержали Максим Чайка (Москва), Михаил Петров (Москва), Гордей Голубцов (Московская область), Екатерина Дорофеева (Республика Мордовия), Альберт Семенов (Республика Татарстан). Товарищей поддержал Андрей Константинов (Московская область), в тяжёлой борьбе завоевавший серебряную медаль.

Среди лидеров оказались и участники российской сборной, выступавшие в командном конкурсе на решение экспериментальной задачи. В данной номинации второе место завоевали Михаил Петров, Гордей Голубцов и Екатерина Дорофеева.