Московские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

Москва
27 июля 2021

Учащиеся московских школ взяли пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике, которая проходила в онлайн-формате среди представителей 30 государств. Золотую медаль завоевала Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства, серебряные награды на счету Александры Лимоновой из школы № 1568 имени Пабло Неруды, Артема Борисова из лицея «Вторая школа» и Ольги Зиновьевой из школы № 179, бронзу российской команде принес Илья Тарасов из школы Центра педагогического мастерства. Всего сборная России завоевала семь наград, сообщает сайт московской мэрии.

Состязания проходили в два тура – в индивидуальном и командном зачете. В первом туре ребята решали пять задач, а затем выполнили коллективный проект.

Организатором Международной олимпиады по лингвистике, которая проходит с 2003 года, в этот раз выступила Латвия. Особенность соревнования в том, что участники должны проявить не знание языков, а логические способности и разносторонний подход к решению задач.

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