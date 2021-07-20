Московских школьников приглашают задать вопрос психологу

Москва
20 июля 2021

В Москве с апреля 2020 года реализуется проект «Пять вопросов психологу». Каждую последнюю пятницу месяца выходит одноименный видеоподкаст, в рамках которого педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра отвечают на вопросы школьников, их родителей и педагогов. За это время специалисты ответили на 75 вопросов, касающихся самых разных тем: от волнения на экзамене до поиска друзей.

«В школе ребята не только учатся. Здесь они общаются друг с другом, взаимодействуют со взрослыми, пробуют себя в разных направлениях – получают первый профессиональный опыт, развиваются творчески, совершенствуют социальные навыки. И сталкиваются с трудностями, которые и рождают много вопросов. Найти ответы на эти вопросы может помочь этот проект», – говорит эксперт проекта, победитель конкурса «Педагог-психолог года Москвы-2021» Евгений Иванов.

Задать свой вопрос можно на сайте Городского психолого-педагогического центра.

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