Московский арбитражный суд встал на сторону МФК «Кредит 911», отменив постановление Центробанка

За 2019 год ЦБ исключил с рынка 667 МФО, то есть четверть всех действующих МФО, в число которых попала крупнейшая микрофинансовая организация, вошедшая в топ-10 кредитных организаций по итогам 2018 года.

Сложности возникли из-за расхождения в расчетах остатков по займам в разных CRM-системах компании. Именно в этом году компания решила сделать перенос информации о старых займах с 2011 в новую CRM. Несмотря на то, что на ПО (покупку и интеграцию) было потрачено порядка 20 млн рублей, система выдала множество ошибок. Закон в этом отношении строг: ошибка даже в 1000 рублей, повторяющаяся более одного раза за год, может стать причиной отзыва лицензии.

Также в ходе проверки в отношении “Кредит 911” ЦБ выявили преобладание пассивов над активами компании на 7%. Что это значит? Например, если все инвесторы компании, которые инвестировали свои средства с 2011 года, вдруг потребуют свои деньги обратно, то из 100% инвесторов свои деньги смогут получить только 93 процента, а 7 останутся ни с чем.

Докапитализировать компанию из собственных средств собственники не успели. 12 декабря 2019 года ЦБ исключил “Кредит 911” из реестра и подал в суд на банкротство компании.

Математик, программист и руководитель компании Андрей Котов почти весь 2020 год потратил на борьбу и отстаивание своей позиции в судах, и только 25 ноября 2020 года удалось получить результат. Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал заявления Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва о признании несостоятельным (банкротом) ООО “Кредит 911” и о введении в отношении компании процедуры наблюдения в рамках дела о несостоятельности недействительным. До сих пор все иски Центробанка всегда удовлетворялись судом. Центробанк не проиграл ни одного дела по поводу банкротства либо отзыва лицензии.

Все долги перед инвесторами были погашены за счет возвращенных микрозаймов даже раньше ожидаемых сроков.

На текущий момент семья Котовых, помимо нескольких финансовых компаний, владеет инвестиционной IT-компанией, а также бизнесами в сфере строительства и недвижимости.



Информационная справка:

Кредит 911 была крупнейшей московской МФО, входящей в топ-10 кредитных организаций в 2018 году. Ежедневно компания выдавала более 3000 займов и была одной из самых быстрорастущих МФО по объему выданных потребительских кредитов. Ее суммарный оборот в 2019 году достиг почти 2 миллиардов рублей.

В Кредит 911 используется одна из самых эффективных на сегодняшний день скоринговых моделей оценки заемщиков, построенной известным математиком и ученым, президентским стипендиатом МИФИ Котовым Андреем Владимировичем. Клиенты организации оцениваются более чем по 100 параметрам.

Источник: plus.rbc.ru