Московский и манильский зоопарки заключили соглашение о сотрудничестве

Оно предполагает совместные проекты, обмен опытом и животными для участия в международных программах поддержания популяций.

Московский зоопарк подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим зоопарком Филиппин, который находится в столице страны — Маниле. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Соглашение предусматривает обмен опытом и научной информацией, совместные проекты по сохранению редких и исчезающих видов», — отметила она.

Подписанный документ также предполагает обмен животными для участия в международных программах поддержания популяций. В рамках соглашения в Маниле проходит фотовыставка, приуроченная к 160-летию Московского зоопарка. Его делегация поучаствовала в открытии экспозиции «Пушкин и Москва» в Университете Манилы, одном из самых престижных учебных заведений страны.

Московский зоопарк открылся в 1864 году и считается одним из старейших в Европе. Первая его коллекция состояла из 294 экземпляров. На сегодняшний день там содержатся больше 1,2 тысячи различных видов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб.

За последние девять лет рождаемость в зоопарке увеличилась почти в два раза. С 2014 года на свет появились свыше 11 тысяч животных, особым событием 2023-го стало рождение панды, которую назвали Катюшей.

Манильский зоопарк был основан в 1959 году, он один из старейших в Азии. Его площадь — 5,5 гектара. На его территории обитают больше 600 животных, среди которых есть редкие и экзотические виды. Там можно увидеть филиппинского крокодила, палаванского павлиньего фазана, филиппинского оленя. Эти и многие другие птицы и животные не встречаются нигде, кроме Филиппин.