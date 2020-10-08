Московский инновационный кластер проводит сбор заявок на участие в программе Game Innovators

Организаторы программы Game Innovators помогут командам из game-индустрии и околоигровым стартапам организовать коммерческие и пилотные проекты, а также получить эдвайзера в лице лидера рынка. Это первая программа для всех направлений бизнеса в game-индустрии.

Участвовать в Game Innovators могут околоигровые и esports бизнес-проекты в сегментах B2B и B2C, gamedev-студии с портфелем своих игр и команды разработчиков с прототипом игры. Всего эксперты выберут 20 проектов.

Программу организовал Московский инновационный кластер в партнерстве с Mail.ru group, Wargaming, Билайн и Altergate. Она будет состоять из образовательной части от лидеров мнений в околоигровой индустрии и экспертов из сферы венчурных инвестиций, и инноваций. Также проекты будут общаться с эдвайзерами — людьми с высоким уровнем компетенций, которые будут консультировать отобранные стартапы в течение программы. Эдвайдерство — понятная для глобального стартап-рынка инициатива, по такой модели работают топовые международные акселераторы.

Максим Древаль, Mail.ru group: «Мы считаем, что такие программы позволяют помочь самым перспективным проектам вырасти и найти свой путь».

Роман Романов, Wargaming: «Я считаю жизненно необходимым для игровой индустрии смешивать в одном котле сумасшедшие идеи новичков и опыт профессионалов, именно для этого нужен акселератор».

Анатолий Валетов, Московский инновационный кластер: «Game Innovators — уникальная программа “прокачки” стартапов индустрии компьютерных игр, которую мы запускаем совместно с ведущими игроками рынка. В современном мире создание видеоигр является одним из наиболее крупных сегментов индустрии развлечений. Масштабы игровой индустрии сопоставимы, например, с киноиндустрией. А по скорости роста за последние пять лет индустрия видеоигр существенно ее опередила. Непосредственно создание игр — это только часть комплексной “экосистемы”, обеспечивающей полный жизненный цикл производства, распространения и потребления таких сложных продуктов, как компьютерные игры. Именно поэтому мы запускаем формат технологического конкурса для привлечения самых разных отраслевых игроков для развития кооперации и индустрии в целом».

Организаторы будут рассматривать проекты в области облачного и мобильного

гейминга, стриминга и смежных областей:

решения в области монетизации (маркетинговые инструменты, внутриигровые покупки);

решения по коммуникациям и социализации в играх;

рекомендательные сервисы;

дистрибуция игр;

технологии для улучшения клиентского опыта в играх;

решения по геймификации;

проекты в области домашних развлечений на базе PC, TV;

образовательные продукты в игровой индустрии.

Организаторы планируют отобрать самые перспективные проекты на рынке. Программа начнётся 5 ноября и продлится 5 недель. Подать заявку можно до 30 октября по ссылке: https://i.moscow/tech_contests/gameinnovators