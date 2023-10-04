Московский концертный зал «Зарядье» примет участников саммита модной индустрии

С 28 ноября по 2 декабря в Москве будет проходить Международный форум BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие, проводимое под эгидой Московской недели моды, соберёт специалистов-профессионалов в сфере легкой промышленности, молодых дизайнеров, преподавателей, а также журналистов и блогеров из многих стран мира.

Участие в форуме примут представители более 30 стран. В ходе форума участники уделят внимание обсуждению перспективных направлений международного сотрудничества, сохранению культуры в современной моде, применению современных технологий, развитию предпринимательства и многому другому.

Участвующим в саммите дизайнерам и брендам, создающим авторские коллекции одежды и аксессуаров, предоставляется возможность продемонстрировать в B2B-шоуруме свои работы и ознакомить с ними значительное количество профессионалов. Заявки принимаются на сайте форума https://fashionsummit.org/ до 5 октября. Окончательный состав участников будет определён экспертным советом.

Основной площадкой мероприятия станет Московской концертный зал «Зарядье» и одноименный парк.