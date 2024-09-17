Московским компаниям помогут открыть онлайн-магазины на отечественных площадках

В рамках обучающего проекта предприниматели узнают о специфике маркетплейсов, нюансах налогового и бухгалтерского учета, инструментах для продвижения продукции и распространенных ошибках в сфере интернет-торговли.

В Москве начался прием заявок на участие в интенсиве «Маркетплейсы: путь к успеху». Курс будет интересен как начинающим, так и действующим предпринимателям. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Занятия продлятся 1,5 месяца. Новичкам помогут открыть первый онлайн-магазин, а тем, кто уже работает с интернет-площадками, — масштабировать свое дело и оптимизировать бизнес-процессы», — рассказала Наталья Сергунина.

Наставниками в проекте станут представители компаний с миллионными оборотами на маркетплейсах. Они предлагают покупателям различные товары — от одежды до строительных материалов.

Обучение начнется 21 октября с цикла вебинаров. На первом занятии слушатели узнают, какую площадку лучше выбрать для старта, проанализируют ассортимент и просчитают экономические параметры. На следующих четырех лекциях участникам проекта расскажут о нюансах налогового и бухгалтерского учета, инструментах для продвижения продукции и распространенных ошибках в сфере интернет-торговли.

После теоретической части 30 октября в деловом центре «Москва» состоится очная встреча слушателей курса. Их разделят на небольшие группы и познакомят с наставниками. Под их руководством с 1 по 30 ноября предприниматели определят цели, разработают план действий и приступят к его реализации. Программа завершится в начале декабря. На итоговой презентации участники программы представят результаты, к которым удалось прийти за время обучения.

Участие в проекте «Маркетплейсы: путь к успеху» бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться на портале «Малый бизнес Москвы».

Обучение проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.