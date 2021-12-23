Московским школам рекомендовали пораньше уйти на зимние каникулы

Департамент образования и науки горда Москвы рекомендовал всем общеобразовательным школам столицы установить зимние каникулы в период с 27 декабря до 9 января в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Окончательное решения образовательные организации примут после обсуждения на заседаниях управляющих советов целесообразности введения такой меры.

«Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учетом мнения этого коллегиального органа управления. Вместе с тем отметим, что продление осенних каникул показало, что двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения заболевания COVID-19 среди школьников», – сообщили ТАСС в образовательном ведомстве столицы.

Для начальных классов с 27 по 30 декабря буду предусмотрены дежурные группы. Рекомендация Департамента образования и науки не распространяется на детские сады и колледжи. В ведомстве добавили, что с середины ноября количество классов на карантинах сократилось в несколько раз по сравнению с октябрем.