Московской инвестор прибрел аналог портрета «Путин в очках» на фоне ромашек

Арт-объекты и картины художника Алексея Сергиенко стали лотами на благотворительном аукционе, который прошел в рамках бизнес-форума «Легат». Аналог известной картины «Путин в очках» на фоне ромашек был выставлен на аукционе как главный лот.

Наибольшую сумму за картину предложил инвестор Данила Ладнюк, являющийся управляющим multi family office «D1 Capital», которому в итоге и досталось полотно. Картина обошлась ее новому владельцу в 5 млн рублей.

По признанию художника Алексея Сергиенко, для него очень важна судьба картины – где окажется полотно и кто будет им владеть. Вырученные она аукционе деньги позволяет галерее художника безмятежно работать на протяжении нескольких месяцев. Оригинал портрета находится в Кремле возле кабинета российского лидера. Создание художником первого такого полотна датируется 2019 годом.

По словам Данилы Ладнюка, полотно является для него символом связи с Главой Государства, которого недавно назвали наиболее влиятельным человек в мире.