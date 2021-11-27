Москва запускает экологичный проект переработки бытовой техники

Москва запускает программу по переработке отслужившей бытовой техники и электроники. Город откроет несколько пунктов приема «электронного» мусора для дальнейшей утилизации. Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства и подразумевает заключение контракта с потенциальным инвестором на 20 лет. Эксперты уверены, что инициатива органично вписывается в реализацию ESG-стратегии города.

Зеленые концессии

С идеей программы в правительство Москвы обратилась «Корпорация „Экополис“», которая имеет технологии и оборудование для ресайклинга электротехники, в том числе для переработки пластика, драгоценных металлов и потенциально опасных материалов. Предложение нашло поддержку властей, и в ноябре была запущена предусмотренная законом конкурсная процедура для заключения контракта в рамках ГЧП.

Город, со своей стороны, выделяет неиспользуемые капитальные объекты в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Вместимость площадок, согласно тендерной документации, более 22 тысяч тонн в год. Там сданная горожанами техника будет сортироваться и готовиться к переработке. Эти процессы станут проходить на других сертифицированных площадках.

«В рамках соглашения инвестор реализует проект по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его дальнейшей утилизации. Извещение о реализации проекта государственно-частного партнерства опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: здесь в течение 45 дней можно ознакомиться с условиями концессии», — рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Итоги конкурсной процедуры будут подведены после 28 декабря.

Золотой мусор

Объемы «электронного» мусора — а к нему можно отнести все, что работает от батареек или имеет электрическую вилку — год от года растут, и большая их часть отправляется на полигоны. А при переработке, к примеру, миллиона старых смартфонов можно добыть почти 16 т меди, 350 кг серебра, 15 кг палладия и 34 кг золота.

В Москве, по словам главы представительства Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) Юлии Грищенковой, не существует системы сбора отходов электронного лома в шаговой доступности для населения. Это означает, что большинство таких отходов попадает в обычный контейнер для ТКО.

«Отдельные инициативы по сбору отслужившей электротехники, инициаторами которых являются в основном ритейлеры, показывают заинтересованность населения в такой услуге. Не стоит также забывать об объемах подобных отходов, которые образуются в коммерческом секторе и на производствах. Соответственно, назрела необходимость систематизированного сбора, — подчеркивает Юлия Грищенкова. — Определяющим фактором здесь является соблюдение технологий утилизации данных отходов, которые содержат опасные компоненты, такие как ртуть или фреон».

В результате население и коммерческий сектор получат необходимую услугу и готовую инфраструктуру, существующие мощности по переработке будут загружены, а опасные компоненты таких отходов не попадут в окружающую среду.

ГЧП как ресурс

«Этот шаг, безусловно, в логике мирового тренда на зеленую экономику. Со всех точек зрения, проект лишний раз укрепит имидж Москвы как города, который заботится об экологии, что оборачивается для столичной экономики вполне ощущаемыми плюсами в виде улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни, а значит, делает столицу более привлекательным местом для жизни инвестиций, — уверен член совета московской «Деловой России» адвокат Алексей Мишин. — Важно, что и экономическая составляющая проекта вполне конкретна. Переработка и утилизация электроники — это не только улучшение экологии, но и очень осязаемая и быстроокупаемая бизнес-схема. В среднем в России 100 тысяч рублей инвестиций в этот сектор окупается в срок 2–3 месяца и дальше приносит чистую прибыль».

По словам Мишина, большое значение имеет выбор формата, так как в России потенциал ГЧП существенно недореализован.

«Это большой ресурс нашей экономики, и столичный опыт может послужить примером для других регионов, которые будут смелее использовать имеющийся инструментарий ГЧП как для модных зеленых проектов, так и для развития промышленности и социальной сферы, как это делает Москва», — подчеркивает Мишин.

По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, формат государственно-частного партнерства при развитии таких проектов важен по ряду причин. Во-первых, он дает возможность разделить расходы между инвестором и государством, что ускоряет реализацию. Во-вторых, участие государства обеспечивает оперативное решение организационных и административных вопросов, прозрачность действий и их юридическую чистоту. В-третьих, такой формат может заинтересовать других инвесторов, которые сомневались и не хотели осуществлять подобные проекты исключительно на свой страх и риск.

«Для города это важный проект, он отвечает проводимой в стране реформе по обращению с отходами. Его успех может повысить интерес инвесторов к этой сфере», — уверен Дмитрий Баранов.