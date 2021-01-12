Москвичи принесли сборной РФ 60% медалей на международных школьных олимпиадах

В копилку отечественной сборной на прошедших в минувшем году международных школьных олимпиадах свыше 60% наград принесли учащиеся из Москвы. Их «улов» составил 17 медалей, десять из которых являются золотыми. Помимо федеральных грантов они, по решению столичного градоначальника, получат дополнительные выплаты. Так, за «золото» москвичам выплатят 1500000 рублей, за «серебро» — 1000000, а за «бронзу» — 500000 рублей.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства (ЦПМ) столичного Департамента образования и науки Ивана Ященко, в прошлом году на фоне пандемии COVID-19 было решено перевести много состязаний в онлайн-формат. Впрочем, это не помешало ребятам продемонстрировать хорошие результаты. Как добавил эксперт, в нынешнем месяце ребят ждет региональный этап ВсОШ, участие в отборочных стадиях Московской олимпиады школьников. Ученики же помладше смогут проявить себя в рамках участия в олимпиаде «Я люблю математику».