«Можно ли стать венчурным инвестором без опыта?», – рассказывает Рустам Гильфанов

Многие думают, что стать венчурным инвестором под силу исключительно тем, кто планомерно этим занимается – бизнес ангелам или инвестиционным фондам. Рустам Гильфанов же считает, что это гораздо проще, чем кажется, главное – вдумчиво подходить к делу. Рустам подробно рассказывает об этом, опираясь на собственный опыт.

Особенности венчурных инвестиций

Венчурными инвестициями называются вложения в самые молодые, но амбициозные проекты, которым необходима рабочая бизнес-модель для увеличения, как бизнеса, так и своего присутствия на рынке. Такие инвестиции считаются самыми рискованными, поскольку процент провала стартапов в этом плане близится к 70%. Однако, каждый венчурный инвестор ищет свою «звезду» в мире стартапов. К примеру, для Facebook им стал молодой Instagram, приобретенный всего за 1 млрд. долларов. Сегодня стоимость сервиса достигает отметки почти в 12 млрд. долларов, что оценивает доходность инвестиции в +1200%.

Венчурные инвестиции – долгосрочная перспектива, поэтому не нужно надеяться на то, что скоро все окупится, возможно, что уже через год, проект, наоборот, провалиться, и инвестиции вместе с ним. По исследованию Startup Genome Report всего через пару лет именно такая участь постигает более 92% всех новых проектов.

Венчурные фонды занимаются разделением инвестиций, вкладывая в несколько проектов, одновременно, они ищут суперзвезд в этом сегменте, которые повторят или хотя бы приблизятся к успеху Instagram. По данным исследования от Wealthfront, более 90% всей прибыли генерируется всего 2% всех инвестиционных фондов.

Кто такой венчурный инвестор и как им стать

Венчурные инвестиции – не самый простой процесс получения прибыли. Главное в этом деле – знания, которыми человек должен обладать в обязательном порядке. Вторым важным фактором является отсутствие страха перед новым и непонятным. Инвестор изначально сам на себе тестирует продукт, понимая, насколько сильно он ему или его окружению необходим. Также стоит понимать, что такого рода вложения осуществляются не на последние деньги, а на свободные, при этом у вкладчика должен быть хорошо поставленный на ноги основной бизнес.

Гильфанов советует изначально определиться с целью инвестирования – заработок или чуть ли не альтруизм. В первом случае все упирается в срок окупаемости и высокие риски; ожидаемая доходность бизнеса должна быть не менее 15%, так как чуть меньшую маржу можно получить и в других направлениях инвестирования, не требующих серьезных рисков. Венчурный капитал — это не самый ликвидный актив, результатов придется ждать достаточно долгое время.

Гильфанов советует строить свою инвестиционную стратегию на основании таких принципов:

анализировать как опыт предшественников, так и новые направления;

иметь хорошее критическое мышление;

уметь находить нужных партнеров.

Потенциально успешный инвестор всегда следит за новыми направлениями, не боится рисковать и при этом просчитывает все возможные риски. Главное качество – умение найти достойный проект и увидеть перспективу его развития. Сегодня основными трендами являются удаленная работа, безопасность и оказание атусорсинговых услуг разным компаниями и физическим лицам. Такая тенденция будет существовать еще достаточно долгое время.

Также важно разбираться в людях – основателях стартапов, видеть в собранной ими команде энтузиазм, который поможет проекту, так как часто именно креативная идея становится основой всего бизнеса. Всегда стоит задавать максимальное количество вопросов каждому участнику группы разработчиков стартапа, это позволит лучше оценить настрой, перспективу и цели.

Не стоит бояться включаться в процесс, когда вы ищете инвесторов для существующего, но не вашего проекта или осуществлять вложения, объединившись с несколькими партнерами. Такой подход позволит снизить риски и итоговые затраты.

Не стоит упускать из виду и креативную экономику, в которой основными лицами выступают подкастеры, блогеры и дизайнеры. Бизнес-проекты, основанные такими людьми, в реалиях сегодняшнего рынка являются максимально выигрышными с экономической и имиджевой точки зрения. Первые стартапы можно выбрать на специальных акселераторах. Таким проектам можно предложить базовую инвестицию в 0,5-1 млн. рублей.

Краткая биография инвестора и IT-предпринимателя

Рустам Гильфанов – один из самых известных IT-бизнесменов, сооснователь аутсорсинговой IT-компании, оказывающей услуги по разработке софта для игр, финансовых учреждений, гейминга, потокового видео и пр. Сегодня Рустам развивает благотворительные проекты, такие как «Бібліотеки Майбутнього» и «ЛакіБукс». Гильфанов состоит в браке, есть дочь.

Родился бизнесмен в 1983 году, в семье педагога и военного. Год рождения – 1983. Место рождения – пос. Басим (РФ). В 2006 году основал в Киеве с группой единомышленников собственную аутсорсинговую компанию. Вот уже несколько лет Гильфанов не занимается управлением компании, осуществляя международные инвестиции в IT-сектор.