Мраморная говядина из РФ является востребованной продукцией на мировом рынке

Животноводство является одной из важных стратегических отраслей экономики России, обеспечивающей продовольственную безопасность страны, а также сотни тысяч рабочих мест для ее жителей. Основными видами животноводства в России по праву остаются: птицеводство, свиноводство и скотоводство. Скотоводство, в свою очередь, в зависимости от типа готовой продукции подразделяется на несколько направлений: мясное, молочное, мясомолочное, молочно-мясное.

Последние годы отрасли птицеводства и свиноводства демонстрируют стабильную динамику развития и способны силами отечественных аграриев полностью обеспечить внутренний спрос на мясную продукцию. Тогда как темпы развития скотоводства имеют более скромные показатели. Отрасль скотоводства, специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота (КРС), всегда имела немало проблем. По данным портала промышленного скотоводства , прежде всего это обусловлено влиянием различных факторов, приводящих к уменьшению поголовья скота, например, таких как:

сложность и трудоемкость всех процессов производства;

большие сроки окупаемости проектов при разведении и выращивании мясных пород (более 10 лет);

нехватка крупных инвестиционных проектов;

сложность получения кредитования;

низкие закупочные цены на молоко;

насыщение рынка зарубежными молочными продуктами и др.

При этом нельзя недооценивать важность и нужность развития отрасли скотоводства, ведь она обеспечивает не только производство мясной и молочной продукции, но и сырье для дальнейшего изготовления одежды, обуви и прочих кожаных изделий. Натуральная кожа, оставаясь прочным и износостойким материалом, очень востребована в легкой промышленности и, в том числе в отрасли машиностроения.

За последние 20 лет показатели потребления говядины значительно сократились – с 40% до 18 %. Ведь как показывает практика, свинина и мясо птицы более востребованы среди населения РФ, в том числе благодаря экономической составляющей, т.е. за счет доступности цен.

В 2020 г. общее поголовье крупного рогатого скота в РФ составило более 18 млн голов. Данные показатели позволяют вывести нашу страну лишь на 8 место в мире среди стран, специализирующихся на разведении КРС.

При этом в структуре производства российского мяса, по показателям 2019 г., доля производства говядины составляет примерно 15%, свинины – 36%, мяса птицы – 46%, прочие виды мяса – 3%.

Более 15% потребляемой в России говядины приходится на импортные поставки. Однако ввоз мяса КРС за последние 5-6 лет уменьшился примерно на 80 тыс. тонн, тогда как собственное производство увеличилось лишь на 50 тыс. тонн. Импорт мяса КРС почти в 50 раз превышает показатели экспорта. Таким образом, Россия всё ещё находится в зависимости от импорта мяса КРС. Бразилия и Парагвай – основные экспортеры говядины для РФ, доля ввозимой продукции из этих стран составляет более 60%.

Экспорт отечественной говядины, по сравнению с показателями экспорта свинины и мяса птицы, имеет достаточно низкие значения и составляет менее 1% от годового производства за 2019 г. При этом показатели экспорта мяса КРС имеют хоть и незначительную, но все же позитивную динамику, это выражается в следующих данных:

за 2017 г. – экспорт говядины составил 3 тыс. тонн;

за 2018 г. – 4 тыс. тонн;

за 2019 г. – 6 тыс. тонн,

за первое полугодие 2020г. поставки мяса КРС увеличились в 2,7 раза в годовом исчислении по сравнению за аналогичный период прошлого года.

Эксперты прогнозируют, что объем вывозимой из РФ говядины в 2020г. превысит 9 тыс. тонн. Страны СНГ, а также государства Азиатско-Тихоокеанского региона являются основным ориентиром для наращивания экспортных поставок российской говядины. На сегодняшний день Россия экспортирует мясо КРС в такие страны, как: Вьетнам, Беларусь, Саудовская Аравия, Китай, Казахстан. В 2019 г. положено начало поставок говядины в Бразилию, а с недавнего времени достигнута договоренность по экспортным поставкам в Алжир.

Российскую продукцию на мировом рынке мяса КРС представляют крупнейшие производителей нашей страны: «Мираторг», «Оренбив», «Заречное».

Говядина, поставляемая из РФ, востребована на внешних рынках благодаря высокому качеству продукции. Отечественные компании-производители не используют стероиды и другие добавки, стимулирующие рост мышечной массы животных, благодаря чему наша продукция имеет отличное конкурентное преимущество. При этом поставки премиальной мраморной говядины являются основной нишей РФ на мировом рынке. А это значит, что российская отрасль скотоводства должна уделить особое внимание развитию данного направления, что при финансовой поддержке государства позволит значительно укрепить позиции России на внешних рынках мясной продукции.