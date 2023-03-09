Мудрик пока не оправдывает авансов в «Челси». Этот трансферный вариант действительно был рискованным

Спорт
9 марта 2023

70 миллионов евро гарантированного платежа и 30 миллионов евро в качестве бонусов – именно столько зимой хотели в руководстве донецкого «Шахтера». Что хотели, то и получили! При этом «Челси» даже после мощнейшего зимнего усиления не является соискателем золотых медалей в первенстве АПЛ: команда играет так себе, а болельщики, заключающие пари на результаты матчей, обходят поединки «синих» стороной  — уж больно они нестабильны. Иногда у любителей ставок возникают сложности сугубо технического характера. Если беттор утверждает, мол, 1xbet не могу пополнить счет с карты, то ничего страшного в этом нет: портал Bookmaker Ratings найдет выход из любой ситуации. 

Интересно, что лидирующий сейчас в Англии «Арсенал» предлагал «горнякам» аналогичную по размеру сумму, но определенные факторы, главными из которых стали привлекательные для донецкого клуба предложенные бонусы именно от представителей «Челси», определили дальнейшее будущее Михаила Мудрика на «Стэмфорд Бридж».

Несомненно, вариант с «Челси» был рискованнее для украинского атакующего полузащитника, если сравнивать с тем же «Арсеналом», который в нынешней кампании ведет непосредственную борьбу за чемпионство, демонстрирует невероятную доминирующую игру, а также уже имеет в своем составе другого украинца в лице Александра Зинченко. Ведь команда Микеля Артеты находится на финальных этапах своего становления и возвращения в элиту европейского футбола. Тогда как «Челси» — проект откровенно сырой.  

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