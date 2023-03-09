Мудрик пока не оправдывает авансов в «Челси». Этот трансферный вариант действительно был рискованным

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Интересно, что лидирующий сейчас в Англии «Арсенал» предлагал «горнякам» аналогичную по размеру сумму, но определенные факторы, главными из которых стали привлекательные для донецкого клуба предложенные бонусы именно от представителей «Челси», определили дальнейшее будущее Михаила Мудрика на «Стэмфорд Бридж».

Несомненно, вариант с «Челси» был рискованнее для украинского атакующего полузащитника, если сравнивать с тем же «Арсеналом», который в нынешней кампании ведет непосредственную борьбу за чемпионство, демонстрирует невероятную доминирующую игру, а также уже имеет в своем составе другого украинца в лице Александра Зинченко. Ведь команда Микеля Артеты находится на финальных этапах своего становления и возвращения в элиту европейского футбола. Тогда как «Челси» — проект откровенно сырой.