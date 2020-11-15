Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников начался в Москве

Коронавирусная пандемия привела к решению о проведении в Москве муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в онлайн-режиме. Местный Департамент образования и науки приглашает к участию в нем учащихся 7-11 классов, ранее успешно справившихся с испытаниями школьного этапа. Напомним, что в рамках этой стадии задания можно было решать в течение всего дня, а на муниципальном этапе участники будут выполнять задачи одновременно.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства (ЦПМ) московского Департамента образования и науки Иван Ященко в своем комментарии подчеркнул, что онлайн-формат ранее успешно себя зарекомендовал и не мешает достижению высоких результатов. Эксперт уверен, что столичные школьники хорошо себя проявят на муниципальном этапе ВсОШ, а затем и на региональной стадии. Он также добавил, что организаторы ожидают большого количества участников на заключительном этапе олимпиады, ведь в минувшем году ее финал проведен не был.