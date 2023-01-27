Музейный город ВДНХ в 2022 году посетили два миллиона человек

Наибольшей популярностью пользовались центр «Космонавтика и авиация», павильон «Макет Москвы», а также Музей гаража особого назначения ФСО России.

Два миллиона горожан и туристов посетили музеи ВДНХ в 2022 году. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Самой популярной выставочной площадкой стал крупнейший в стране тематический центр «Космонавтика и авиация». Он принял около 570 тысяч человек. На втором месте павильон «Макет Москвы», где побывали более 442,5 тысячи гостей. На третьем — Музей гаража особого назначения ФСО России. Его посетили около 180 тысяч человек.

«Сегодня на ВДНХ есть больше 20 современных музейных пространств. В прошлом году их посетили два миллиона человек. Здесь работают постоянные и временные экспозиции в разных форматах. Они рассчитаны на детей и взрослых с самым широким кругом интересов — от науки и техники до искусства и культуры. Выставочные площадки продолжают развиваться благодаря программе возрождения ВДНХ. Сейчас это уже не просто отреставрированные павильоны, а настоящие точки притяжения для москвичей и гостей города», — рассказала Наталья Сергунина.

В основном экспозиционные пространства располагаются в центральной части ВДНХ. Они объединены в кластер под названием «Музейный город». В него, в частности, входят музей славянской письменности «Слово», Музей кино, исторический парк «Россия — моя история» и другие. Для гостей разработали специальные тематические маршруты, каждый из которых включает несколько объектов.

В 2022 году кластер пополнили новыми объектами. Например, здесь открыли музей «Биотех». Его экспозиции посвящены современным биотехнологиям — от создания вакцин до производства инновационных материалов. В одном из отреставрированных павильонов разместили Музей городского хозяйства Москвы с интерактивными инсталляциями о работе коммунальных служб и создании комфортной среды в мегаполисе.

Также открыли постоянно действующую выставку Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева с применением технологий дополненной реальности «12 признаков живого». Ее концепцию разработали ученые-биологи и художники. В экспозицию вошли традиционные экспонаты и произведения современного искусства, которые показывают, как взаимосвязано все существующее на Земле и за ее пределами.

Еще одна новая площадка — центр дизайна La Atmosfera, где можно посетить выставки современных художников, скульпторов, фотографов, послушать лекции о культуре.

В центре «Космонавтика и авиация» появилась экспозиция «Авиация. Мечты о полете». На выставке представили более 90 интерактивных мультимедийных экспонатов и макетов отечественных самолетов. Посетители могут узнать о первых попытках человека покорить небо, дальнейшем развитии воздухоплавания, современных и перспективных технологиях.