Мужчины и ЗОЖ: тренд, требующий изменения

Специалисты Green Flow – пионера хилинг-направления в России – проанализировали данные по пользованию услугами среди женской и мужской аудитории. Аналитика показала, что услугами хилинга интересуются 77% женщин и 23% мужчин. Среди посетителей массажного кабинета – 67% женщин и 33% мужчин. Чуть лучше статистика с посещением термального комплекса – здесь цифры 57% и 43% соответственно.

Между тем, по данным Минздрава РФ по 2021 году, проблема излишнего веса была характерна для 30,1% мужчин и 36,7% женщин, в то время как в 1993 году эти показатели были 8,3% и 23,2% для мужчин и женщин соответственно. И цифры эти стабильно растут. Проблема с лишним весом – это вопрос не только косметического характера, но еще и удар по здоровью и качеству жизни. Равно как и стресс. Также, по данным опроса 2021 года, 53% женщин и 44% мужчин испытывают на работе постоянное эмоциональное напряжение, 48% женщин и 44% мужчин чувствуют себя эмоционально уставшими и истощенными.

Хилинг — это концепция, которая как раз и позволяет, если не полностью нивелировать обозначенные проблемы, то сделать уверенный шаг к их решению. Очевидно, что работа с мужской аудиторией по информированию о проектах, посвященных здоровому образу жизни, особенно важна.

Двигаясь в этом направлении, отель Green Flow Роза Хутор в марте текущего года запускает специальную программу по мягкому оздоровлению и детоксу, которая рассчитана как на женщин, так и на мужчин и предполагает комплексный релакс с умеренными спортивными нагрузками, сбалансированным питанием и оздоровительными процедурами в SPA-центре отеля.

Как результат недельной программы – настоящее весеннее обновление: избавление от накопившейся усталости и восстановление жизненной энергии. Это может стать и началом новой жизни – с другим отношением к себе и более здоровыми привычками.