Музыкальное издательство DNK Music не перестает совершенствоваться

DNK Music выпустили несколько охватных релизов — сборный продюсерский альбом ПЛАМЛИ & СПОТИ, созданный при участии NILETTO, Шарлот, THRILL PILL и Say Mo. А также последний альбом Славы КПСС «Чудовище, погубившее мир», сингл «Rockstar» артистов Rakhim & Qontrast и другие.

Последний квартал года — горячее время для музыкальной индустрии. Музыкальные издательства и лейблы еще активнее конкурируют между собой и отслеживают рынок артистов, как новых (особенно это касается поющих блогеров/«ТикТокеров»), так и устоявшихся суперзвезд.

Конец этого года объединил в себе несколько релизов издательства — сборный продюсерский альбом ПЛАМЛИ & СПОТИ, созданный при участии NILETTO, Шарлот, THRILL PILL, Say Mo и других, последний альбом Славы КПСС «Чудовище, погубившее мир», сингл Rockstar артистов Rakhim (автор и исполнитель хита FENDI) & Qontrast, альбом молодой поп-исполнительницы Mirèle, сингл Kristina Si, взорвавший TikTok и BOOM с названием «Hasta La Vista», ЕР Влада А4 «Детские песни», сингл Tenderlybae & Перфе «Не верю», который держится в топ-чарте BOOM и провокационный альбом HOFMANNITA.

Кирилл Диденок, основатель селебрити-агентства Didenok Team и музыкального издательства DNK Music:

«Наша скромная команда оказалась одной из лучших в стране по оказанию сервиса для артистов. Многие лейблы приходят в музыку с большим количеством денег, связей и потенциальных артистов, нам же пришлось начинать практически с нуля. Мы работаем круглосуточно и ориентированы на сервис, поскольку у нас долгое время не было никаких тезисов, кроме сервиса и особого внимания к каждому артисту. Мы не перестаём совершенствоваться».

Издательство DNK Music активно ведёт свою деятельность на протяжении двух лет, начав с релизов блогеров селебрити-агентства Didenok Team в 2018 году: Катя Адушкина, Влад А4, Алена Венум, Руслан Кузнецов и другие. Теперь же, в каталоге издательства DNK Music более 230 артистов.