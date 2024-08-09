Музыкальный праздник на Байкале: конкурс и фестиваль «Новые Огни»

С 27 июля по 4 августа в г. Байкальске состоялись два значимых события – финал Всероссийского вокального конкурса «Новые Огни 4 сезон» и ежегодный музыкальный фестиваль «Новые Огни на Байкале». Со всей страны приехали более 400 человек – это участники с сопровождением.

В течение всего фестиваля на главной сцене города выступали финалисты конкурса «Новые Огни 4 сезон» из Иркутской области, Бурятии, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Сахалина, Камчатки, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Новороссийска, Москвы и т. д.

Вечернюю программу закрывали приглашенные артисты, такие как Юлия Лебеда (Москва), Нина Фокина (Москва), Саша Gradiva (Москва), народная артистка республики Бурятия Ольга Жигмитова, Axel (Москва), Макс Заяц и гр. Нетанцы (Москва), Сергей Эфрон (Москва), Анастасия Неонова (Москва), Женя Гребенщикова (Москва), Эва Ли (Сургут), Anka (Иркутск), Таня Артистка (Улан-Удэ), гр. Violets (Ангарск), Павел Рыба и гр. The Presto Band(Улан-Удэ), гр. ZKDN (Ангарск), Яна Бровкина (Байкальск), Галина Нелюбина (Байкальск), гр. Флагман (Байкальск).

По итогам гала-концерта финалистов 2 Гран-при 4-го сезона проекта получили Гагик Асланян (Южно-Сахалинск) и Есения Агапова (Шелехов). Специальный приз от жюри достался ВА «Сюрприз» (Улан-Удэ).

Поддержку мероприятию оказали администрация г. Байкальска, Министерство культуры и Министерство по молодежной политике Иркутской области, а также Управление культуры и спорта Слюдянского района.

В рамках фестиваля проходил благотворительный сбор средств, которые по завершении мероприятия были переданы в Комитет солдатских матерей г. Байкальска.

Организатором, продюсером и ведущим фестиваля является шоумен Огнев Роман Игоревич (ООО Новые Огни, г. Москва).

Генеральным информационным партнёром фестиваля традиционно стало Радио MCM Иркутск.

Партнёры фестиваля:

— компания «Гранд Байкал» и горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» предоставили комфортное проживание не только для артистов, но и для участников с возможностью посещения смотровой площадки на горнолыжном склоне;

— экопарк «Южный Байкал» традиционно обеспечил экскурсии для более чем 300 человек и влюбил в себя красотами озёр;

— Дом культуры «Юбилейный» принимал финал конкурса и обеспечивал проведение мастер-классов;

— Yamaguchi – эксперт в области массажного и фитнес-оборудования традиционно подготовил большое количество подарков не только для участников и артистов, но и для зрителей фестиваля;

— компания «Живой звук» обеспечивала техническое оснащение фестиваля;

— косметический бренд «Лошадиная сила», одна из ведущих российских фармацевтических компаний, подготовила большое количество подарков для участников и артистов;

— ИП Ненахов и Парк-отель «Хамар Дабан» обеспечили проживание и питание артистов;

— продюсерский центр «Insite people» подготовили для участников мастер-класс от Ольги Бабич и Ольги Жигмитовой по продвижению в соцсетях;

— косметический бренд Esply сделал замечательные подарки для мужчин;

— Центр косметологии и красоты «Косметик Профи» г. Иркутск подготовил сертификаты на косметические услуги;

— сервис по доставке цветов в Иркутске-Teplitca одарил прекрасными букетами именинниц среди участников фестиваля, а также прекрасных артистов, выступающих на фестивале;

— транспортная компания «Байкал» обеспечила трансфер более 300 участников из Байкальска до КБЖД и обратно;

— фабрика мебели и матрасов Сарма и Компания «ТелеНэт Слюдянка» участвовали в закупке печатно-рекламной продукции для фестиваля;

— сеть кофеен и кондитерских «Кофе Машина» подарили артистам сертификаты номиналом 5 и 10 тысяч рублей для артистов фестиваля;

— компания по производству свечей из вощины «Совушкины свечи»;

— магазин товаров для туризма и отдыха Trek Tour обеспечил не только финансовую помощь в организации фестиваля, но и в разгар туристического сезона подготовил замечательные подарки для любителей отдыха на природе;

— сладкий партнёр фестиваля Sweet Owl (Иркутск) подарил именинникам фестиваля торты ручной работы и сделал большой брендированный торт к завершению фестиваля для всех финалистов;

— иркутский бренд украшений ручной работы Black&Gems подготовил для артистов индивидуальные украшения из натурального камня;

— Ангарская транспортная компания и ООО ИЦ Энергострой обеспечили участников автобусами для экскурсии на Тёплые озера;

— интернет-телеканал Look Tv.