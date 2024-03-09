MWC2024: Huawei представила решения для конкретных сценариев в розничной торговле

На выставке MWC Barcelona 2024 компания Huawei представила серию решений Smart Retail Solution, предназначенную для торговых кампусов, магазинов и межотраслевого взаимодействия. Серия решений предназначена в первую очередь для умных магазинов, интеллектуального складирования, энергоэффективности и цифрового маркетинга. Этими решениями используются новейшие технологии Wi-Fi, хранения данных, облака и Интернета вещей (IoT) для повышения эффективности, снижения затрат и улучшения впечатлений клиентов организаций розничной торговли.

Huawei launches Smart Retail Solution

Отрасль розничной торговли тесно связана с повседневной жизнью людей. Владельцы бизнеса должны не только быть в курсе меняющихся потребностей потребителей, но и решать целый ряд операционных задач. Такими задачами являются управление складскими запасами, клиентопотоком, маркетинговыми стратегиями и затратами. Следовательно, цифровизация розничной торговли, а также ее интеллектуальная модернизация набирают обороты.

Серия решений для организаций розничной торговли Smart Retail Solution, представленная Huawei на MWC 2024, состоит из четырех решений для конкретных сценариев. Во-первых, решение для умного магазина включает интеграцию облака, сети и системы безопасности и конвергентное развертывание точек доступа (AP) и электронных ярлыков полок (ESL). Для развертывания высококачественных сетей в нем используется программно-определяемая глобальная сеть (SD-WAN) и технология Wi-Fi 6/7, а эффективность работы повышается за счет AP+ESL. Во-вторых, решение для интеллектуального складирования служит системой учета товара, которой используются Интернет вещей (IoT), автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV) и радиочастотная идентификация (RFID). Это облегчает автоматическую сортировку товаров и наглядное управление и, следовательно, оптимизирует складскую логистику. Благодаря решению для повышения энергоэффективности датчики Интернета вещей (IoT) помогают рационально регулировать кондиционирование воздуха и освещение в торговых центрах, экономя энергию и сокращая выбросы. Это решение служит многоцелевым шлюзом, объединяющим шесть функций, и идеально подходит для снижения потребления энергии. Наконец, решение для цифрового маркетинга позволяет корпоративным группам получать статистику по клиентопотокам и другую управленческую информацию по каждому магазину, которым они управляют. Они могут использовать эту информацию для оптимизации планировки магазинов и реализации точного маркетинга на основе анализа больших данных.