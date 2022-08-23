«Мы должны сдержать обещания»: инвестиции фонда Education Cannot Wait охватывают 7 миллионов детей в кризисных ситуациях

Глобальный фонд ООН по образованию в условиях чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов Education Cannot Wait (ECW) опубликовал сегодня свой новый годовой итоговый отчет «Мы должны сдержать обещания», в котором отмечается, что с момента начала работы фонда в 2017 году инвестиции ECW в стратегических партнеров охватили почти 7 миллионов детей и подростков (из которых 48,4% девочки).

Только в 2021 году благодаря стратегическим партнерам фонд ECW охватил 3,7 млн детей в 32 странах, пострадавших от кризисов. В том же году в рамках проводимых фондом мероприятий по борьбе с COVID-19 было охвачено еще 11,8 миллиона детей, а общее число детей, получивших поддержку в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19, достигло 31,2 миллиона.

В 2021 году фонд ECW привлек рекордную сумму в 388,6 млн долларов, а общий объем взносов в Фонд в настоящее время превысил 1,1 млрд долларов.

«Нет мечты более сильной, чем мечта об образовании. Мы должны выполнить свое обещание обеспечить инклюзивное, равноправное и качественное образование для всех», — заявил достопочтенный Гордон Браун (Gordon Brown), Специальный посланник ООН по вопросам глобального образования и председатель Руководящей группы высокого уровня фонда ECW.

Итоговый отчет был опубликован на фоне шокирующих новых оценок, согласно которым 222 миллиона детей и подростков школьного возраста, оказавшихся в кризисной ситуации по всему миру, срочно нуждаются в поддержке в области образования. Среди них 78,2 млн детей, не посещающих школу, и 119,6 млн детей, которые посещают школу, но не получают минимальных знаний в области математики и чтения.

Согласно отчету, конфликты, вынужденное перемещение, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, и усугубляющий эффект пандемии COVID-19 способствовали росту потребностей в образовании в чрезвычайных ситуациях, а объем заявок о предоставлении финансирования в 2021 году достиг 2,9 млрд долларов по сравнению с 1,4 млрд долларов в 2020 году. Хотя в 2021 году по заявкам на финансирование образования была выделена рекордная сумма в 645 млн долларов, общий дефицит финансирования увеличился на 17%, с 60% в 2020 году до 77% в 2021 году.

Финансовая конференция высокого уровня ECW, которая пройдет в Женеве в феврале 2023 года, и кампания 222 Million Dreams призывают государственных доноров, частный сектор, фонды и состоятельных людей воплотить обязательства в конкретные действия, сделав существенные финансовые взносы в фонд ECW.

«Убедительные результаты, достигнутые фондом ECW за первые пять лет работы, являются доказательством того, что мы можем дать девочкам и мальчикам, пострадавшим от кризисов, надежду, защиту и возможность получить качественное образование», — заявила Ясмин Шериф (Yasmine Sherif), директор фонда Education Cannot Wait.